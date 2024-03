Neue Bushaltestelle steht bevor: Gemeinde vergibt Arbeiten

Noch steht das alte Rathaus in der Hauptstraße in Bingen, doch seine Tage sind gezählt. Im April soll der Abbruch erfolgen. Die dann freigewordene Fläche wird für die neue Bushaltefläche am neuen Rathaus benötigt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung die Firma Schöppler mit den Bauarbeiten und die Firma Hofmann aus Krauchenwies mit den Elektroarbeiten beauftragt.

Aus dem Haushalt stehen für die Umgestaltung des Platzes insgesamt 950.000 Euro zur Verfügung. Diese müssen aber voraussichtlich nicht ausgeschöpft werden. Die Kosten für beide Arbeiten belaufen sich nach aktuellen Berechnungen auf etwa 766.000 Euro.