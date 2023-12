Nach Sturmschäden: Bingener Gemeindewald erzielt Gewinn

Trotz der zahlreichen Sturmschäden im ablaufenden Jahr hat das Forstrevier Bingen einen Gewinn von circa 130.000 Euro erwirtschaftet. Für Forstbetriebsleiterin Juliane Spiegelhalter und ihr Team sei der Holzpreis entscheidend. Dieser schwanke jedoch sehr, erklärte sie im Bingener Gemeinderat. Im Jahr 2023 stürzte der Preis pro Festmeter Nadelholz von 100 Euro auf 75 Euro ab. Für das kommende Jahr kalkulieren die Forstmitarbeiter mit einem Preis von etwa 80 Euro.

Einerseits liegt der Absturz des Holzpreises daran, dass die regionalen Sägewerke zwischenzeitlich überhaupt kein Holz mehr angenommen haben. Der Grund: Die Baukrise. Immer weniger Häuser werden gebaut und das macht sich beim Holzpreis bemerkbar.

Andererseits spielen Umwelteinflüsse eine große Rolle: „Durch die Stürme und Käfer sind die Märkte überlastet“ , so Spiegelhalter. Allein durch den schweren Sturm am 24. August kam es im gesamten Kreisgebiet zu Schäden von 150.000 Festmeter. Dieses sogenannte Sturmholz erzielt am Markt jedoch geringere Preise als normales Holz.

2023 wurden zwölf Prozent des geschlagenen Holzes aufgrund von Sturmschäden gefällt und nur zwei Prozent aufgrund Insektenbefalls. Im Jahr zuvor war das Verhältnis umgekehrt. Drei Prozent entfielen auf Sturmschäden und zwölf Prozent auf Schäden durch Borkenkäfer und ähnliches.

Für das Jahr 2024 rechnet der Forstbetrieb angesichts leicht steigender Kosten und leicht sinkender Einnahmen mit einem Gewinn von 89.000 Euro.