Jeremia Blum und Patrick Übelhör heißen die beiden neuen Inhaber, die ab dem 1. März die Firma Holzbau Brunner aus Hitzkofen übernehmen. Klaus Brunner hat seinen Betrieb verkauft und übergibt diesen in jüngere Hände. Er wird aber nach wie vor mit an Bord sein und mit seinem Fachwissen und seiner Arbeitskraft unterstützen.

Die Suche nach einem Nachfolger war sehr schwierig

Klaus und Elisabeth Brunner sind glücklich, die zwei jungen, motivierten Zimmerleute gefunden zu haben. Schon vor über einem Jahr war klar, dass Klaus Brunner beruflich kürzertreten möchte. Seine Suche nach einer geeigneten Nachfolge gestaltete sich sehr schwierig.

Auch an der Meisterschule in Biberach, wo das Ausbildungszentrum für Holzbau ist, konnte er keinen Interessenten ausfindig machen. „Es kam nicht mal eine Anfrage“, erzählt Klaus Brunner.

Ich bin froh, dass ich nicht mehr an erster Stelle stehe. Klaus Brunner

Durch eine langjährige geschäftliche Verbindung mit einem Lieferanten kam dann eher zufällig die Verbindung zu Blum und Übelhör zustande. „Mein Bruder arbeitet bei Linzmeier Baustoffe und wusste zum einen von Holzbau Brunner sowie von mir und meinem Schwager, dass wir uns selbstständig machen wollen“, erzählt Jeremia Blum.

Die beiden verheirateten Handwerker hatten schon Pläne gemacht, in Emerfeld eine Werkstatt für die künftige Selbstständigkeit zu bauen. Doch nach den ersten Gesprächen mit Brunners war relativ schnell klar, dass sie diese gute Chance der Betriebsübernahme eines alteingesessenen Holzbaugeschäftes ergreifen möchten.

Diese Ausbildung haben die beiden neuen Chefs

Der 24-jährige Jeremia Blum ist gelernter Zimmermann und aktuell in der Ausbildung zum Meister. Sein Schwager Patrick Übelhör ist 32 Jahre alt und hat nach dem Biberacher Modell gelernt.

Es war für beide Seiten eine glückliche Fügung. Patrick Übelhör

Dieses Modell beinhaltet eine zweijährige Ausbildung zum Zimmermann in einem Zimmereifachbetrieb, dem schließt sich ein dreijähriges Ingenieurstudium mit der Fachrichtung Bau-Projektmanagement/Bauingenieurwesen an. Neben dem Bachelor-Abschluss wird auch die Qualifikation des Meisterbriefs im Zimmererhandwerk erworben.

Bei einem größeren Bauunternehmen hat Übelhör zuletzt als Schlüsselfertigbauleiter gearbeitet, Jeremia Blum war auf Montage bei einem führenden deutschen Ingenieurholzbau-Unternehmen. Brunners hatten von Beginn an ein positives Gefühl mit den zwei fleißigen Männern.

Schließlich wollten sie den Holzbaubetrieb nach über 150 Jahren in Familienbesitz in gute Hände übergeben. Dies war Klaus Brunner sehr wichtig. „Ich bin froh, dass ich nicht mehr an erster Stelle stehe und werde aber gerne noch mitarbeiten. Denn von hundertfünfzig auf null ist nicht gut“, sagt Klaus Brunner.

Der Name bleibt erhalten

Der Name „Holzbau Brunner“ wird nach wie vor der Firmenname sein. Das insgesamt fünfköpfige Team soll möglichst schnell erweitert werden, denn die Auftragsbücher sind voll. Auch ein Ausbildungsplatz stünde zur Verfügung.

„Es war für beide Seiten eine glückliche Fügung“, sagt Patrick Übelhör unter der Zustimmung von allen Beteiligten. Seine Frau Annette, die Schwester von Jeremia und auch die anderen Familienmitglieder stehen dem jungen Unternehmen zur Seite. Sogar die vier Kinder von Übelhörs wuseln schon in der Werkstatt herum. Denn da wird aktuell ein Holzhaus gebaut, welches ihr neues Zuhause in Emerfeld wird.