Die Musikkapelle Bingen-Hitzkofen lädt für Freitag, 5. Januar, zum Jahreskonzert in die Sandbühlhalle Bingen ein. Dieses Jahr begeben sich die Musiker auf hohe See in Nordeuropa. De Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm - über Seemannsgeschichten bis zu Begegnungen mit 80er Popikonen und aktuellem Shanty-Rock. Beginn des Konzertes ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.