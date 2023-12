Es ist gerade hell geworden. Nebelschwaden hängen über die Lauchert. Beim Feuerwehrhaus sammeln sich die Einsatzkräfte erneut, um nach dem zweijährigen Mädchen zu suchen.

Das Kleinkind soll am Sonntagnachmittag in einem Schlafanzug das Haus in Hitzkofen bei Sigmaringen verlassen haben. Seither ist es spurlos verschwunden. Mehr als 40 Stunden sind seither vergangen.

Polizei ermittelt im Umfeld der Familie

Zwischenzeitlich weitet die Polizei die Ermittlungen aus. Familienmitglieder und Bekannte werden befragt. "Wenn wir keine Anhaltspunkte haben, wo sich das Mädchen befinden könnte, ermitteln wir in alle Richtungen", sagt Polizeisprecherin Daniela Baier.

Es gebe zum derzeitigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen, so die Pressesprecherin.

Das Haus der Familie in Hitzkofen wurde trotzdem näher untersucht und es wurden am Montag Gegenstände sichergestellt. Nach der Durchsuchung versiegelte die Polizei das Haus, die Familie ist seither bei Bekannten untergebracht.

Einsatzkräfte der Spurensicherung sind am Haus im Einsatz. (Foto: dpa/Christoph Schmidt )

Suche konzentriert sich auf speziellen Fluss-Abschnitt

Vor dem Feuerwehrhaus in Hitzkofen versammeln sich die Einsatzkräfte der Wasserrettung und bereiten sich auf ihren Einsatz vor. Derzeit (Stand: 8.30 Uhr) sind drei Boote eingetroffen. Zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein Boot der Wasserrettung des Deutschen Roten Kreuzes.

Wir lassen nichts unversucht Polizeisprecherin Daniela Baier

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg soll der Fluss erneut durchsucht werden. In Strömungen, an Wehren und im Gebüsch der Uferbereiche wollen die Einsatzkräfte nach dem zweijährigen Mädchen suchen. Ein rund fünf Kilometer langer Abschnitt der Lauchert zwischen Hitzkofen und Sigmaringendorf befindet sich im Visier der Ermittler. In Sigmaringendorf mündet die Lauchert in die Donau.

Die Bevölkerung nimmt Anteil am Schicksal des verschwundenen Mädchens. Als die Suche mit rund 100 Polizeibeamten am Montagabend unterbrochen wurde, suchten Bürger aus der Ortschaft in der Dunkelheit weiter.

Ob an Land am Dienstag erneut gesucht wird, entscheidet sich nach der morgendlichen Lagebesprechung des Polizeipräsidiums Ravensburg. "Wir lassen nichts unversucht", sagt Pressesprecherin Baier, "und wenn wir den Wald und die Lauchert dreimal absuchen."