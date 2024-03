Missglückter Überholvorgang wird teuer

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen entstanden. Weil ein Autofahrer auf der Kreisstraße nach rechts in einen Hof abbiegen wollte und hierzu seine Geschwindigkeit verringert hatte, wollte ein 49-Jähriger nach links ausscheren und zum Überholen ansetzen. Dabei übersah der 49 Jahre alte Mercedes-Fahrer nach Angaben der Polizei, dass er seinerseits bereits von einem 55-Jährigen überholt wird, und prallte seitlich in dessen VW. Die beiden Unfallbeteiligten kamen nach bisherigen Kenntnissen ohne Verletzungen davon.