Der 34-jährige Marco Potas ist der erste Bürgermeisterkandidat, der sich um die Nachfolge von Jochen Fetzer in Bingen beworben hat. Der Vater zweier Kinder wohnt seit 2013 im Binger Teilort Hochberg und arbeitet derzeit für das Regierungspräsidium Tübingen in der Sigmaringer Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge als Leiter der Abteilung Ausländerrechte und Registrierung. Die Idee zur Bewerbung als Bürgermeister sei bereits vor einigen Jahren gereift, wie er im Gespräch erzählt.

Vom Großraum Köln nach Hochberg

Potas kommt ursprünglich aus Heimbach in der Nähe von Köln und war zwölf Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, bevor er nach Ablauf seiner Verpflichtung schließlich von 2018 bis 2021 in Ludwigsburg „Public Management“ studiert hat. Dieses Studium bereitet die Studenten auf gehobene und führende Positionen in der kommunalen und staatlichen Verwaltung vor.

„Durch meine Zeit bei der Bundeswehr habe ich auch meine Frau kennengelernt, die gebürtig aus Hochberg kommt und hier bleiben wollte“, erzählt er. Inzwischen haben die beiden zwei Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren und in Hochberg ein Haus gebaut.

Entschluss der Bewerbung vorgezogen

„Nach meinem Studium war mir klar, dass ich Bürgermeister werden möchte“, sagt er. Allerdings sollte es eine Gemeinde sei, die ihm heimisch sei, und keine große Stadt. „Ich wusste, dass Jochen Fetzer in seiner dritten Amtsperiode ist und vermutlich keine weitere Periode mehr machen möchte“, sagt er. „Mit der Bekanntgabe, früher aufzuhören, wurde mein Entschluss mich zu bewerben jetzt nur um ein paar Jahre nach vorne verschoben.“ So habe er nicht lange überlegen müssen, sich als Bewerber aufstellen zu lassen.

Bürger sollen miteingezogen werden

Durch sein Studium wisse er, welche Aufgaben als Bürgermeister auf ihn zukommen. „Mir macht es Spaß, täglich auf gewisse Anforderungen zu reagieren und eine Herausforderung zu haben. Das habe ich aktuell bei meinem Job auch schon“, sagt er. Extrem wichtig sei ihm aber die Nähe zu den Bürgern. „Ich würde nicht von oben herab Dinge umsetzen wollen, ohne die Bürger mitzunehmen. Dazu gibt es bereits genug Pflichtaufgaben, die eine Gemeinde erfüllen muss, sodass man bei den freiwilligen Aufgaben auf die Bürger zugehen sollte“, sagt er.

Gerade die Themen, die Bingen ausmachen, wie das Brauchtum, Vereine und Gewerbe stehen auf seiner Liste. Er selbst engagiert sich als Übungsleiter im Binger Turnverein für Vorschüler.

Kandidat ist parteilos

Der 34-Jährige ist parteilos und möchte sein Wahlprogramm in Gesprächen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten, hat aber bereits einige Punkte auf seiner Liste. „Gerade die Jugend in Bingen ist ein großer Punkt, weil für die Jugendlichen nicht wirklich etwas geboten wird“, sagt er. Er könne sich dabei eine Art Jugendforum vorstellen. Die Nahversorgung in Bingen, die gerade für die älteren Bürger wichtig ist, gelte es zudem zu erhalten und zu fördern. „Hier sehe ich die Gemeinde in der Pflicht, da der öffentliche Nahverkehr hier auf dem Land eher schwierig ist“, sagt er.

Punkte auf Internetseite herausgearbeitet

Als Hochberger sei es ihm wichtig, dass die Teilorte nicht vernachlässigt werden und die Kommunikation mit den Bürgern in einem modernen und digitalen Austausch erfolge. Dazu habe er auf seiner Internetseite acht Punkte als Ziele herausgearbeitet, die für ihn an erster Stelle stehen. Darunter auch Umwelt, Infrastruktur und Verwaltung.

Genaue Pläne für den Wahlkampf

Die Flyer seien gerade erst in der Produktion, da der Rücktritt von Jochen Fetzer doch etwas plötzlich gekommen sei. „Den normalen Haustürwahlkampf werde ich aber auf jeden Fall vor Weihnachten noch machen“, sagt Potas. Geplant seien zudem Gespräche mit dem Gemeinderat, Gewerbetreibenden und Vereinen. Eine Art Bürgersprechstunde könne er sich zusätzlich vorstellen. „Gerade bin ich noch auf der Suche nach den passenden Terminen, aber die Bewerbung hat sich bereits herumgesprochen und ich bin immer offen für Anfragen“, sagt er abschließend.

So geht es weiter

Die Wahl findet am 21. Januar 2024 statt, eine mögliche Stichwahl am 4. Februar. Fristende der Bewerbungen ist am 27. Dezember. Zudem plant die Gemeinde eine öffentliche Kandidatenvorstellung am 11. Januar. Mehr Infos zum Bewerber gibt es auf seiner Homepage.