Mehrere Kerzen in roten Gefäßen stehen in einigem Abstand zueinander an der Lauchert, ein Bild von Melisa mit schwarzen Trauerbinden befindet sich neben dem Haus der Familie in Hitzkofen. Auch einige Kuscheltiere, Blumen und zwei Schnuller liegen daneben. Nachdem das zweijährige Mädchen, das am Sonntag verschwunden ist, am Dienstag tot in der Lauchert gefunden wurde, ist die Trauer im Bingener Ortsteil groß.

Ein Gerichtsmediziner machte sich nach dem Fund des leblosen Körpers noch vor Ort ein Bild. Nun wird die Leiche des Mädchens obduziert. Mit einem Ergebnis rechnet die Polizei nach Angaben von Pressesprecher Christian Sugg im Laufe der Woche.

Gemeinde erklärt Hintergrund des Spendenkontos

Am Mittwoch veröffentlicht die Gemeinde Bingen auf ihrer Internetseite die Kontodaten eines Spendenkontos, fast kommentarlos. Auf Nachfrage bei Kämmerer Robert Kromer sagt dieser, die Gemeinde wolle daraus keine Aktion machen, den Menschen aber die Möglichkeit geben, etwas beizutragen.

Viele wollen Anteil nehmen, und sei es nur, dass sie nur etwas zu den Bestattungskosten dazu geben. Robert Kromer

Nach den Medienberichten haben die Verwaltung etliche Anrufe und Anfragen von Menschen aus ganz Deutschland erreicht, die gerne spenden möchten. „Viele wollen Anteil nehmen, und sei es nur, dass sie nur etwas zu den Bestattungskosten dazu geben“, so Kromer. Diese Option gibt die Gemeinde nun - und leitet die Kontodaten bei Nachfrage weiter.

„Es tut den Eltern vielleicht gut, wenn sie auch materiell etwas Unterstützung bekommen“, sagt Bürgermeister Jochen Fetzer. Seit etwa zwei Jahren lebte die Familie mit Melisa, ihrem einzigen Kind, in dem an der Hauptstraße gelegenen Haus zur Miete in bescheidenen Verhältnissen.

Rumänische Medien berichten

Unterdessen sind am Mittwoch auch rumänische Medien in die Berichterstattung eingestiegen: Der Sender „Antena 3“ bezieht sich in seinem Artikel auf deutsche Medien. Unter der Überschrift „Melisa, das rumänische Mädchen, das in Deutschland verschwunden war“ schildert das Internetportal die Geschehnisse und zeigt Videobilder von der Suche der Polizeitaucher nach dem Mädchen.

Im Moment kümmern sich die Profis von der Notfallseelsorge um die Eltern. Jochen Fetzer

Der Bingener Bürgermeister will in den Tagen nach Weihnachten Kontakt zu der Familie aufnehmen. „Im Moment kümmern sich die Profis von der Notfallseelsorge um die Eltern“, sagt Jochen Fetzer, sich zum jetzigen Zeitpunkt aufzudrängen, empfinde er als falsch.

Bürgermeisters schreibt Brief an Feuerwehren

Der Rathauschef der Gemeinde will sich noch vor Weihnachten in einem Brief bei den Feuerwehren bedanken, die mit 120 Frauen und Männern am Sonntagabend nach dem Mädchen gesucht haben. Aus Sicht Fetzers hat die Feuerwehr „professionelle Arbeit“ geleistet.

Unter der Führung von Kreisbrandmeister Michael Reitter und die Bingener Kommandanten Arthur Löffler und Stefan Baur habe ein Rädchen ins andere gegriffen. „Die Feuerwehr fragt nicht, warum, die Feuerwehr kommt“, sagt Fetzer über das unkomplizierte Eingreifen umliegender Wehren aus dem Kreis Sigmaringen und aus Langenenslingen sowie Ertingen im Nachbarkreis.

Im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest wünscht sich Fetzer, dass in Hitzkofen langsam wieder Ruhe einkehrt. „Bei alledem was passiert ist, hoffe ich, dass der Rummel abebbt.“