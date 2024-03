Nach dem Abendgottesdienst am Gründonnerstag ist Schluss: Bis zur Osternachtfeier am Samstag verstummen sowohl Orgel als auch Glocken in der Bingener Pfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“. Ruhig wird es deswegen aber nicht, denn in der Zwischenzeit erklingt die Rätsche. Ihr Rattern ist im ganzen Ort zu hören.

Morgens, mittags und abends sowie eine Viertelstunde vor den Gottesdiensten rufen die ungewöhnlichen Geräusche zum Gebet auf. Sie bilden einen musikalischen Gegensatz zu den harmonischen Klängen der Orgel - und das ist auch beabsichtigt, wie Pastoralreferent Hermann Brodmann ausführt.

Das Rattern habe etwas Teuflisches und solle an die Leiden Jesu sowie seinen Tod erinnern. „Erst mit Ostern ist der Teufel besiegt“, sagt Brodmann.

Die Rätsche, die sich im Bingener Kirchturm zwischen fünf Glocken befindet, besteht überwiegend aus Holz. Das Instrument wird durch eine Kurbel aus Metall angetrieben. Sie treibt mehrere Hämmer an, die auf einen Holzkasten schlagen, wodurch ein lautes, rhythmisches Rattern entsteht. Gespielt wird die Rätsche seit jeher von den Ministrantinnen und Ministranten der Pfarrgemeinde. So will es die Tradition.

Rätschen ist Aufgabe der Ministranten

Je schneller sie die Kurbel drehen, desto lauter ist das Rattern. Laut Brodmann ist das für die Ministranten eine willkommene Möglichkeit, ihre Muskelkraft unter Beweis zu stellen. Zwischen fünf und sieben Minuten lang erklingt die Rätsche. Deswegen sei es notwendig, dass sich die Ministranten abwechseln.

Das Rätschen beziehungsweise Ratschen ist in Süddeutschland weit verbreitet. In Österreich ist es sogar immaterielles Kulturerbe.

Im Kreis Sigmaringen gebe es Brodmann zufolge jedoch kaum eine Gemeinde, die die katholische Tradition so lange und ununterbrochen pflege wie Bingen. Die aktuelle Rätsche stammt aus dem Jahr 1985. An der Seite des Instruments haben sich die Erbauer mit ihren Initialen verewigt.

So wird in Sigmaringendorf gerätscht In Bingens Nachbargemeinde Sigmaringendorf haben die Ministrantinnen und Ministranten die Tradition des Rätschens vor zwei Jahren neu aufleben lassen. Gemeindereferentin Regina Schmucker berichtet, dass elf Ministranten vier neue Rätschen gebaut haben. Genau wie in Bingen haben sie sich darauf mit ihrem Namen verewigt. Weil die Rätschen klein und handlich sind, spielen sie die Ministranten auf dem Kirchenvorplatz. (yre)

In der Osternacht erklingen die Kirchenglocken wieder wie gewohnt. Das Loblied „Gloria, Ehre sei Gott“, das während der Osternachtfeier am Samstag zu hörem ist, markiert das Ende der Fastenzeit - und das Ende der Rätschen.