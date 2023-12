Vermisste Zweijährige: Leiche des Mädchens aus Fluss in Bingen geborgen

Traurige Gewissheit

Bingen / Lesedauer: 2 min

Bei der Suche nach dem zweijährigen Mädchen waren auch Taucher im Fluss Lauchert im Einsatz. Dort wurde die Kinderleiche auch gefunden. (Foto: Christoph Schmidt/dpa )

Bei der Suche nach der vermissten Zweijährigen im Landkreis Sigmaringen fanden Taucher am Dienstag die Leiche in einem Fluss. Das kleine Mädchen war am Sonntagabend verschwunden.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 12:06 Aktualisiert: 19.12.2023, 12:59 Von: Deutsche Presse-Agentur, Michael Hescheler