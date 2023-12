Gemeinde zahlt Bürgern den Glasfaser-Anschluss - aber nicht allen

Die Gemeinde Bingen will die Kosten eines Glasfaseranschlusses für insgesamt zwölf Grundstücke tragen. Das geht es aus einem kürzlichen Beschluss des Gemeinderats hervor. Diese zwölf Grundstücke sind im Gegensatz zu allen anderen Haushalten in Bingen, die an einem Glasfaseranschluss interessiert sind, bislang nicht von einer staatlichen Förderung erfasst.

Von den zwölf Grundstücken hatte die Telekom vier als bereits angeschlossen gemeldet. Das sei aber nachgewiesenermaßen nicht der Fall, berichtete Bürgermeister Jochen Fetzer. Die anderen acht Häuser wurden gebaut, nachdem die Gemeinde abgefragt hatte, wer an einem Glasfaseranschluss interessiert ist.

Eine nachträgliche Förderung dieser genannten Hausanschlüsse sei zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher, so Fetzer. Für den Fall, dass der Staat keine Zuschüsse liefert, will die Gemeinde einspringen. In diesem Fall kommen Kosten von 5000 Euro pro Hausanschluss, also insgesamt 60.000 Euro, auf die Gemeinde zu.