Er soll Bingen mit grünem Strom versorgen und könnte einigen Bürgern ein passives Einkommen bescheren: Der fünf Hektar große Solarpark im Norden von Hornstein ist seit Dezember in Betrieb. Zu Spitzenzeiten soll er 1300 Haushalte mit Strom versorgen, wie Betreiber ENBW mitteilt. Ab dem 23. Februar haben die Bürger Bingens nun die Möglichkeit, sich mittels eines sogenannten Nachrangdarlehens am Solarpark zu beteiligen.

Ein solches Darlehen ist nicht besichert. Das heißt: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die ENBW in Insolvenz gehen müsste, verlieren die Anleger ihr eingesetztes Geld, führt Pressesprecher Rashid Elshahed auf Anfrage aus. Gleichzeitig ist der jährliche Zins vergleichsweise hoch.

Über einen Zeitraum von sieben Jahren können Interessierte 500 bis maximal 10.000 Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 5,25 Prozent anlegen. Berechtigt ist jede vollgeschäftsfähige Privatperson, die in Bingen ihren Erst- oder Zweitwohnsitz hat, ein Gewerbe betreibt oder freiberuflich arbeitet.

„Die Anlage ist auch eine finanzielle Bereicherung für die Menschen in unserer Gemeinde. Neben den Einnahmen, die an uns als Gemeinde fließen, können die Bingener durch das Nachrangdarlehen auch direkt persönlich am Erfolg teilhaben“, wird Bürgermeister Jochen Fetzer in der Pressemitteilung der ENBW zitiert.

Anmeldephase läuft bis zum 15. März

Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ beschrieb er das Vorgehen des Energiekonzerns „als reines Entgegenkommen“. Ziel sei es, Interesse und Unterstützung für nachhaltige Projekte zu gewinnen. Die Gemeinde selbst sei nicht an der Aktion beteiligt.

Die Anmeldephase läuft noch bis zum 15. März oder bis die gesamte Darlehenssumme 550.000 Euro erreicht wurde. Pressesprecher Elshahed teilt mit, dass für den Fall, dass das Emissionsvolumen nicht ausgereizt werde, die ENBW selbst einspringen werde. Das eingenommene Geld verwende die ENBW für „den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland“.