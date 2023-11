Feineigles Hosenladen unterstützt die DRK-Rettungshundebereitschaft

Es ist dem Binger Unternehmer Peter Feineigle und seinem Team eine gute Tradition geworden, die Bewirtungserlöse aus der jährlichen „Schnäppchen-Party“ für einen guten und sinnvollen Zweck zu spenden. Feineigle, der selbst passionierter Jäger und Hundeliebhaber ist, wurde dabei auf die überaus engagierten ehrenamtlich Tätigen mit ihren vierbeinigen Helden der Sigmaringer DRK-Rettungshundestaffel aufmerksam.

Schnell war klar, dass diese wertvolle Arbeit, die sich ausschließlich über Spenden finanziert, der Empfänger des Erlöses, in Summe 500 Euro, werden soll. Kürzlich erfolgte die Übergabe an den Sigmaringer Kreisverband. Peter Kaluscha, der selbst Rettungshundeführer und Ausbilder ist, freute sich sehr über die finanzielle Wertschätzung von 500 Euro. Er gab einem kleinen Einblick in die umfangreiche Ausbildung und Arbeit mit den Hunden, die dank ihres sensiblen Riechorgans auf mehrere Arten ausgebildet werden: je nach Rasse werden Flächensuchhunde, Trümmersuchhunde, Lawinensuchhunde, Mantrailer (also eine bestimmte Person) oder Wassersuchhunde ausgebildet, geprüft und regelmäßig auf ihre Fähigkeiten überprüft. Anerkennend lobte das Feineigle-Team die Arbeit. „Das ist gut investiertes Geld. Unglaublich, dass das alles im Ehrenamt geschafft wird“, sagte Daniela Feineigle.