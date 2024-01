Der Anwalt der Mutter von Melisa geht von einem Freispruch seiner Mandantin aus - und einem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen bis Mitte Januar. Diese seien bereits weit fortgeschritten. „Die These vom Unglücksfall steht. Ich sehe keine Veranlassung, dass sich daran was ändert“, sagt Detlef Kröger.

Das zweijährige Mädchen war Mitte Dezember in der Lauchert ertrunken. Danach wurde gegen die 24-jährige Mutter wegen des Verdachts auf Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und infolge fahrlässiger Tötung ermittelt. Der Vater ist nicht Gegenstand der Untersuchungen, da die Ermittler davon ausgehen, dass er zum fraglichen Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen sei.

Polizei vernimmt Zeugen

Die Staatsanwaltschaft widerspricht der Einschätzung des Anwalts und geht ihrerseits erst Ende des Monats von einem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen aus. „Die Ermittlungen laufen noch“, berichtet Staatsanwalt Ronny Stengel. Die Staatsanwaltschaft arbeite eng mit der Polizei zusammen. Diese verfolge aktuell weitere Spuren und vernehme Zeugen. Dabei soll auch die beschuldigte Mutter die Möglichkeit bekommen, sich zu äußern.

Im Anschluss an ihre Ermittlungen übergibt die Polizei die Akten an die Staatsanwaltschaft. Dann erhält auch Kröger als Anwalt der Mutter Akteneinsicht. Vor Ende Februar sei daher nicht mit einem Ergebnis der Staatsanwaltschaft zu rechnen, teilt Stengel mit.

Wir haben sozusagen die technische Abwicklung der Spende übernommen, in dem wir das Geld annehmen und weiterleiten. Mehr nicht. Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer

„Der Mutter geht es sehr schlecht“, teilt ihr Anwalt Kröger mit. Immer wieder suche sie die Unglücksstelle auf. Sie sei verzweifelt und nehme Angebote der Notfallseelsorge in Anspruch. Von einem Spendenkonto, das die Gemeinde Bingen für die Familie eingerichtet hat, weiß Kröger aber nichts.

Diese hatte auf ihrer Internetseite einen entsprechenden Hinweis veröffentlicht - einen Tag, bevor die Staatsanwaltschaft über die Ermittlungen berichtete. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ sagte Bingens Kämmerer, dass die Gemeinde den Menschen damit die Möglichkeit geben wollte, etwas beizutragen. Die Verwaltung haben damals Spendenanfragen aus ganz Deutschland erreicht. „Es tut den Eltern vielleicht gut, wenn sie auch materiell etwas Unterstützung bekommen“, sagte damals Bürgermeister Jochen Fetzer.

Gemeinde will sich nicht zur Spendensumme äußern

Zur Höhe der eingegangenen Spendensumme will sich Fetzer auf eine aktuelle Anfrage nicht äußern. Er begründet das damit, dass die Gemeinde bewusst keine Spendenaktion ins Leben gerufen habe, um nicht rechenschaftspflichtig zu sein. „Wir haben sozusagen die technische Abwicklung der Spende übernommen, in dem wir das Geld annehmen und weiterleiten. Mehr nicht“, so der Bürgermeister.

Nach dem Trubel der vergangenen Wochen rund um den Vorfall hat die Gemeinde den Hinweis auf das Spendenkonto mittlerweile von ihrer Internetseite entfernt. Jedoch existiere das Spendenkonto weiterhin und werde den Leuten, die spenden wollen, auf Anfrage auch genannt, teilt Fetzer mit.