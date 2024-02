Die Gefahr von oben: Wie sich vier Gemeinden schützen wollen

Der Sommer 2021 war ein Sommer der Extreme. Er war bis dahin nicht nur der wärmste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen, im Ahrtal kamen durch eine Flutkatastrophe über 180 Menschen ums Leben. Und auch im Bingener Ortsteil Hornstein kam es zu einem Extremwetterereignis.

Starkregen sorgte dafür, dass das Wasser zentimeterhoch durch den Ort floss, in Bingen lief der Keller der Sandbühlhalle voll. Die Feuerwehr verhinderte damals Schlimmeres. Auf das Unwetter war die Gemeinde nicht vorbereitet. Starkregen lässt sich im Gegensatz zu Hitzewellen oder Hochwasser kaum vorhersagen. Nun wollen sich mehrere Gemeinden im Kreis Sigmaringen auf die Gefahr von oben wappnen.

Starkregen ist eine Folge des Klimwandels

„Unwetter mit Starkregen haben in den vergangenen Jahren auch im Landkreis Sigmaringen zu großflächigen Überflutungen geführt“, teilt Kreisbrandmeister Michael Reitter auf Anfrage mit. In Zukunft dürften solche Ereignisse zunehmen: Institute wie die Helmholtz-Klima-Initiative und der Deutsche Wetterdienst prognostizieren, dass Extremwetterereignisse und damit auch Dürren und Starkregen weiter zunehmen werden.

Beide Phänomene sind Effekte des Klimawandels. Durch die steigenden Temperaturen erwärmt sich vielerorts die Luft. Diese warme Luft kann deutlich mehr Wasser aufnehmen als kalte. In der Folge dauert es länger, bis Wolken abregnen, dafür entladen sie sich umso heftiger - und werden mitunter zur Gefahr.

Trotz der zunehmenden Gefahr standen Schutzmaßnahmen vor Starkregen bislang immer im Schatten des Hochwasserschutzes. Dabei benötigen beide Maßnahmen unterschiedliche Herangehensweisen - die sich unter Umständen gegenseitig behindern können. Will eine Kommune beispielsweise verhindern, dass ein Fluss über die Ufer tritt, kann sie Uferbegrenzungen errichten. Dadurch riskiert sie aber, dass das Wasser im Fall von Starkregen nicht abfließen kann.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal betraf auch Orte wie Dürbheim, die nicht an einem Fluss gelegen sind. Die Flut ereignete sich nach heftigen Regenfällen. (Foto: Boris Roessler/dpa )

Aus diesem Grund ging das Regierungspräsidium Tübingen auf den Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal zu, berichtet Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer, der auch Vorsitzender des Verbands ist. Das Regierungspräsidium verwies auf einen Leitfaden des Landes. Damit können die Kommunen Gefahren und Risiken von Starkregen analysieren und entsprechende Gefahrenkarten erstellen. Daraufhin entschieden sich die fünf Gemeinden Bingen, Gammertingen, Hettingen, Neufra und Veringenstadt aus Kostengründen für ein gemeinsames Vorgehen und Projekt - das allerdings noch jeweils durch den Gemeinderat musste.

Hettingen geht eigenen Weg, Gammertingen zieht nach

Während sich die Räte in Bingen, Neufra und Veringenstadt einstimmig für ein gemeinsames Starkregenrisikomanagement entschieden, gab es im Hettinger Gemeinderat keine Mehrheit dafür. Bürgermeisterin Dagmar Kuster warb zwar für das Projekt, doch einige Gemeinderäte sahen darin nur ein weiteres „Geld rausschleudern“ und lehnten es ab.

Auf Anfrage teilt Kuster mit, dass das Projekt für die Gemeinde damit vorerst vom Tisch sei. „Es wird aber bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen“, sagt die scheidende Bürgermeisterin. In Gammertingen wird der Gemeinderat am Dienstag, 27. Februar, über eine mögliche Beteiligung entscheiden.

Fetzer betont, dass das Projekt auch ohne Hettingen tragfähig sei. Die Kosten pro Gemeinde seien nach dem Ausstieg nur geringfügig gestiegen. Nach Abzug der Fördermittel bleibt ein einmaliger Eigenanteil von 48.000 Euro für die verbleibenden vier Gemeinden. Sollte allerdings auch noch Gammertingen aussteigen, müssten sich die Kommunen noch einmal zusammensetzen, so Fetzer.

Baumaßnahmen bisher nicht geplant

Die Risikokarten, die im Zuge des Projekts entstehen sollen, zeigen neuralgische Punkte, an denen sich besonders viel Wasser bei Starkregen sammelt. Mithilfe der Karten sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehren bei Starkregen schnell und präzise Gefahrenstellen angehen können. Aber auch die Bürger der Kommunen sollen von ihnen profitieren, sagt Fetzer. Mit Besitzern von besonders gefährdeten Grundstücken werde die Gemeinde ins Gespräch gehen.

Vorerst nicht geplant sind hingegen bauliche Maßnahmen wie Auffangbecken oder Bodenentsiegelungen. Diese könnten aber noch folgen, sagt Fetzer.

Bis das Projekt wirklich greift und Karten entstehen, dauert es noch. Deutlich weiter ist die Stadt Reutlingen, die aufgrund ihrer landschaftlichen Lage besonders von Starkregenereignissen betroffen ist. Der heutige Kreisbrandmeister Michael Reitter war zuvor zehn Jahre lang in Reutlingen als Feuerwehrkommandant aktiv und als solcher in die Planungen eingebunden. Für ihn steht fest: „Das Risikomanagement kann ein Schadensereignis zwar nicht verhindern, dessen Auswirkungen aber wirksam eindämmen.“