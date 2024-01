Der „Alb-Highway“ wird für mehrere Wochen gesperrt

Achtung Autofahrer: Der „Alb-Highway“ zwischen Bingen und Inneringen muss in diesem Jahr aufwändig saniert werden. Absehbar ist bereits jetzt, dass die Strecke rund zwei Monate lang für den Autoverkehr gesperrt sein wird, und zwar im Zeitraum zwischen April und Juni.

Die Sanierung der Kreisstraße wird aus Sicht der Landkreisverwaltung notwendig, da auf der Strecke zwischenzeitlich viele Risse und Ausmagerungen entstanden sind: „Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ist die Maßnahme dringlich“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle.

Kosten liegen bei einer Million Euro

Wie Pressesprecher Sebastian Korinth mitteilt, müssen vier längere Teilabschnitte saniert werden, jeweils zwei davon nördlich und südlich der Abzweigung zur Kreisstraße in Richtung Bingen-Hochberg beziehungsweise Egelfingen (Gemeinde Langenenslingen).

Die Sanierungsarbeiten werden entsprechend eine Straßensperrung mit sich bringen, das Landratsamt wird eine überörtliche Umleitung für den Verkehr einrichten: „Zur konkreten Umleitungsführung können wir derzeit noch keine Auskunft geben“, sagt Korinth. Zu den mutmaßlichen Kosten könne allerdings bereits gesagt werden, dass mit rund einer Million Euro gerechnet werde.

Besser für die Busse

Doch muss die Sanierung unbedingt in einem Rutsch gemacht werden? Ja, sagt Korinth, denn: „Die Maßnahme lässt sich auf diese Weise besser, schneller und kostengünstiger durchführen. So muss beispielsweise nur einmal eine Baustelle eingerichtet werden.“

Die Abarbeitung der verschiedenen Teilabschnitte lasse sich zeitlich besser koordinieren und aufgrund von Synergien effizienter durchführen, sodass insgesamt auch eine deutlich kürzere Bauzeit erreicht werden könne. Und: „Dadurch, dass mehrfache Sperrungen vermieden werden, können sich sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Busunternehmen besser darauf einstellen.“

Freie Wähler hätten gerne etwas gespart

Würde das Landratsamt auf die Sanierung bestimmter Teilabschnitte vorerst verzichten, müssten die entsprechenden Arbeiten in den nächsten Jahren nachgeholt werden - „mit dem erneuten Aufwand unter anderem für nochmalige Sperrungen, Baustelleneinrichtung und Verwaltungstätigkeiten“, sagt Korinth.

Bei der Haushaltsberatung in der Dezember-Sitzung des Kreistags hatte Thomas Jacob von den Freien Wählern angeregt, angesichts des Spar-Gebots für den Landkreis auch beim Erhalt der Kreisstraßen den Rotstift anzusetzen.

Finanzdezernent Peter Hotz hatte zuvor erklärt, dass die Verwaltung hier in 2024 in verschiedene Projekte knapp zwei Millionen Euro investieren wolle, der Highway also, ebenfalls eine Kreisstraße, verschlingt alleine knapp die Hälfte dieser Summe.

„Wir von den Freien Wählern sind gegen diese Größenordnung und würden hier 335.000 Euro einsparen wollen“, sagte Jacob. Mit diesem Vorschlag konnten sich die Freien Wähler jedoch nicht durchsetzen.