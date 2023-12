Der Termin für die öffentliche Kandidatenvorstellung der Bingener Bürgermeisterkandidaten für die Nachfolge von Jochen Fetzer steht fest. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 11. Januar, in der Sandbühlhalle in Bingen statt. Der Gemeinderat legte in seiner jüngsten Sitzung auch die Regeln für die Veranstaltung fest.

Bürgermeister Jochen Fetzer moderiert

Amtsinhaber Jochen Fetzer wird durch den Abend führen und unter anderem dafür sorgen, dass die Kandidaten ihre Redezeit von 20 Minuten einhalten.

Nach 17 Minuten Sprechzeit wird Fetzer ihnen die gelbe Karte und nach 19 Minuten die rote Karte zeigen. Spätestens nach 20 Minuten ist aber Schluss und das Mikrofon wird abgeschaltet. Im Anschluss können die Besucher zehn Minuten lang ihre Fragen an die Kandidaten stellen.

Veranstaltung wird aufgezeichnet

Während des Auftritts eines Kandidaten dürfen die anderen nicht im Raum sein. Auch das Handy müssen sie währenddessen abgeben. Das soll einerseits für Chancengleichheit unter den Bewerbern sorgen und ihnen andererseits ermöglichen, unbefangen aufzutreten. Die Reihenfolge, in der die Kandidaten auftreten, wird zuvor per Los entschieden.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Anschluss an die Veranstaltung bis zur Wahl auf der Bingener Internetseite abrufbar sein.

Nach den Bewerbungen von Marco Potas und Gabriel Hungerbühler im November hat bislang kein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Die Bewerbungsfrist für das Amt des Bürgermeisters läuft noch bis zum 27. Dezember. Die Wahl findet am 21. Januar statt, eine mögliche Stichwahl am 4. Februar.