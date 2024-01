Bürgermeisterwahl in Bingen: Ein Kandidat trumpft auf

Der Wahlkampf um die Nachfolge von Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer geht in die heiße Phase. Fetzer hatte im vergangenen September seinen vorzeitigen Rücktritt verkündigt. Nun müssen sich die Bürger am Sonntag, 21. Januar, zwischen den Kandidaten Gabriel Hungerbühler, Joachim Kirschbaum und Marco Potas entscheiden.

In der Sandbühlhalle haben am Donnerstagabend etwa 400 Zuschauer die Möglichkeit der Gemeinde angenommen, die Kandidaten am Donnerstagabend näher kennenzulernen.

Mittlerweile sind wir Kirschbäume in Laiz tief verwurzelt. Bürgermeisterkandidat Joachim Kirschbaum

Die Spielregeln waren klar: Jeder Bewerber hatte 20 Minuten Zeit, sich und sein Programm für Bingen vorzustellen. Um Chancengleichheit zu garantieren, mussten sich die anderen Kandidaten während der Rede ihres Konkurrenten im Keller der Sandbühlhalle aufhalten. Die Reihenfolge, in der die drei Bewerber ans Rednerpult traten, entschied das Los.

Dieses bestimmte Polizeihauptkommissar Joachim Kirschbaum als ersten Redner. Schon gleich zu Beginn machte er klar, dass er auch als Bürgermeister nicht nach Bingen ziehen werde: „Mittlerweile sind wir Kirschbäume in Laiz tief verwurzelt“, begründete der 47-Jährige diese Entscheidung. Jedoch betonte er auch: „Bingen ist mein Heimatort. Da bin ich aufgewachsen.“

Hungerbühler fordert zu Schweigeminute auf

Nach ihm folgte Gabriel Hungerbühler, der vor allem zu Beginn sichtlich nervös war. „Ich bin so aufgeregt“, gestand er dem Publikum. Am Anfang seiner Rede forderte der 49-Jährige dazu auf, für Bürgermeister Fetzer und seine gute Arbeit zu applaudieren. Diese wolle er nun fortführen. „Man muss nicht immer etwas ändern, um es besser zu machen“, führte der ehemalige Krautland-Wirt aus.

Die Binger Kneipe musste er 2020 schließen und in Privatinsolvenz gehen. Wohl wissend um diese Angriffsfläche gab Hungerbühler zu, in der Vergangenheit „viele Fehler“ begangen zu haben. „Es ist keine Schande hinzufallen, man darf nur nicht liegenbleiben“, argumentierte Hungerbühler. Zum Schluss seiner Rede forderte er das Publikum zu einer „Schweigeminute für Kaiser Franz“ auf.

Ich will intensiver auf die Bedürfnisse der Familien eingehen. Bürgermeisterkandidat Marco Potas

Marco Potas trat als letzter an das Rednerpult. Der Leiter der Abteilung Ausländerrechte und Registrierung in der Sigmaringer Landeserstaufnahmestelle präsentierte sich als Verwaltungsexperte und kündigte an, eine Vision für Bingen für jedes Alter zu haben.

„Alle sollen sich gleich wohlfühlen“, betonte der 34-Jährige, der seit 2017 mit seiner Familie in Hochberg wohnt. Potas teilte außerdem mit, dass er bereits in Austausch mit den Gemeinderatsmitgliedern getreten und in vielen Punkten mit ihnen einig sei.

Thema Energie im Mittelpunkt

Inhaltlich setzten alle drei Kandidaten das Thema Energie in den Vordergrund. Hungerbühler und Kirschbaum kündigten an nach dem Rückzieher der Stadtwerke das Thema Nahwärme neu anzugehen. Auch Potas ist überzeugt vom Nahwärmekonzept, sieht aber auch in Photovoltaik-Anlagen großes Potential.

Alle Kandidaten stimmten dafür, Bingen attraktiver für Unternehmen zu gestalten. Auch beim Vereinswesen waren sich die Kandidaten einig und kündigten an, dieses zu unterstützen. Hungerbühler will etwa dafür sorgen, dass wieder mehr Kinder in die Vereine eintreten, ohne dieses Konzept weiter auszuführen.

Ärztliche Versorgung im Blick

Beim Thema Schule gab Kirschbaum an, sich ein Montessori-Konzept für Bingen vorstellen zu können. Kirschbaum und Potas kündigten an, die Schulwege sicherer gestalten zu wollen. Letzterer hob zudem hervor, dass es in Bingen derzeit kaum Angebote für zehn- bis 17-Jährige gebe. „Ich will intensiver auf die Bedürfnisse der Familien eingehen“, so Potas.

Sowohl Kirschbaum als auch Potas versprachen, nicht nur den Schulstandort, sondern auch die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Hierzu schlug Potas vor, auf dem Lammareal eine Arztpraxis zu eröffnen, da der Vertrag mit dem MVZ im Jahr 2026 ausläuft.

Potas überzeugt mit Fachwissen

Darüber hinaus gab der Verwaltungsfachangestellte den Zuhörern Einblicke in die Themen Hochwasserschutz, Digitalisierung und Flächenversiegelung. Eine solche inhaltliche Tiefe ließ vor allem Gabriel Hungerbühler, der durch seinen selbstironischen Auftritt immer wieder für Lacher sorgte, vermissen. Aber auch Joachim Kirschbaum blieb trotz seiner lockeren Herangehensweise weitestgehend blass und konnte inhaltlich nur wenige Akzente setzen.

Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und kann bis zur Wahl am 21. Januar auf der Internetseite der Gemeinde Bingen abgerufen werden.

Am Montag, 15. Januar haben die Wähler eine weitere Möglichkeit, die Kandidaten näher kennenzulernen. Ab 19 Uhr überträgt „Schwäbische.de“ eine Podiumsdiskussion mit den drei Kandidaten.