Sichtlich stolz war Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer am Sonntag beim Festakt zur Eröffnung des neuen Binger Rathauses. Zu recht ‐ denn das neue Gebäude strahlt durch das viele Holz eine Grundwärme und Freundlichkeit aus und ist zudem modern und funktional, klar und übersichtlich eingeteilt und dank viel verbautem Glas vermittelt es Transparenz und ein Gefühl des Willkommenseins.

So fängt alles an

Das Binger Duo „Two for you“, Alexandra Glaser und Theresa Widmer, eröffnete den Festakt mit „Tagen wie diese“ und bereicherte den Festakt mit weiteren, wunderbaren Gesangseinlagen. Jochen Fetzer blickte in seiner Festansprache auf seine persönlichen Anfänge als Bürgermeister der Gemeinde Bingen zurück, die schon damals mit dem Rathausneubau verknüpft waren. „Im Jahr 2003, im zweiten Monat meiner Bürgermeisterlaufzeit, wurde im Gemeinderat das Thema Rathausneubau angesprochen“, so Fetzer.

An seinem vorübergehenden Arbeitsplatz angekommen: Bürgermeister Jochen Fetzer, der den Staffelstab 2024 an einen Nachfolger übergeben wird. (Foto: Sabine Rösch )

Es sollte jedoch noch einige Zeit ins Land gehen, denn erst im Jahr 2015 wurde der Prozess mithilfe des Städteplaners Roland Gross konkret angegangen. Jochen Fetzer betonte, dass mit dem Architekturbüro Schaudt aus Konstanz, welches letztlich den Zuschlag für den Neubau erhielt, ein wahrer Glücksgriff für Bingen geschehen sei. Vor allem Bauleiter Manuel Riesterer galt seine große Anerkennung, denn dieser sei die große Klammer gewesen, der das ganze Konglomerat zusammengeführt und verlässlich gehalten habe.

Kübel mit schwarzer Farbe als Geschenk

Er überreichte ihm als persönliches Geschenk einen Kübel mit schwarzer Farbe und einen auf 18 Zentimeter gekürzten Meterstab, was aufgrund einer besonderen Gegebenheit beruhe. Trotz des hartnäckigen Nachfragens sämtlicher Folgeredner lüfteten weder Fetzer noch Riesterer das Geheimnis dieses ominösen Geschenks.

Jochen Fetzer war ebenfalls wichtig, dass das neue Gebäude mit bodentiefen Fenstern ein Symbol der Offenheit und Transparenz darstelle. „Alle sollen reinschauen können, es geschieht nichts im Verborgenen“, so Fetzer.

Das Duo „Two for you“ spielt beim Festakt des neuen Binger Rathauses. (Foto: Sabine Rösch )

Architekt Helmut Hagmüller äußerte als nächster Festredner seine Gedanken zum Gebäude. Seine lobenden Worte galten den Handwerkern, der Verwaltung und allen Beteiligten. Zuhören, reflektieren und steuern sei immer über allem gestanden, was er nicht allzu oft erlebe.

Für den Landkreis Sigmaringen sprach Dezernent Adrian Schiefer Grußworte. Er erklärte, dass Bingen mit dem neuen Rathaus ein Statement gesetzt habe, denn in der Architektur müsse sich ausdrücken, was eine Stadt zu sagen habe.

Archiv unter dem Dach

Die Segnung des neuen Rathauses nahm Pastoralreferent Hermann Brodmann mit der Aufforderung vor, einander immer zuzuhören. Beim Rundgang durch das Gebäude konnten sich die Gäste überall umschauen und auch das neu geschaffene Archiv, das nun komplett unter dem Dach beheimatet ist und von Archivar Tillo Brükner gepflegt wird.