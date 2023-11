Bürgermeister ärgert sich über Rückzug der Sparkasse

Bingens Bürgermeister Jochen Fetzer schmerzt der Rückzug der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen aus Bingen.

Dass es auch anders hätte kommen können, schildert er gegenüber Schwäbische.de. Der Wunsch der Gemeinde sei von der Sparkasse allerdings zurückgewiesen worden.

Das ist die Ausgangslage

Schwäbische.de hatte kürzlich über das abgelaufene Geschäftsjahr der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen berichtet. Der Sparkassen-Chef Michael Hahn hatte die Zahlen im Kreistag vorgestellt.

Kreisrat Hermann Brodmann hatte Hahn anschließend zum Abbau des Geldautomaten in Bingen befragt, woraufhin Hahn geantwortet hatte, dass man mit der politischen Gemeinde nicht zusammengekommen sei: „Dies bedarf der Ergänzung“, sagt Fetzer nun.

Das sagt der Bürgermeister zur Ausgangslage

Die Gemeinde Bingen habe innerhalb eines Jahres gleich zwei Bankschließungen hinnehmen müssen. Nach dem Aus der Filiale der Volksbank im Jahr 2022 zog die Sparkasse Anfang 2023 nach. „Die Gründe hierfür waren relativ gleichlautend: Zu wenig Frequenz“, sagt Fetzer. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen sei dieses Argument sogar nachvollziehbar.

Allerdings schmerze die Begründung doch sehr, wenn man sehe, „dass die Sparkasse in den letzten Jahren gute Gewinne eingefahren hat und sich augenscheinlich ein besseres Filialnetz „leisten“ könnte“, so der Bürgermeister.

So sah der Vorschlag von Fetzer aus

„Nachdem klar war, dass die Sparkasse mit der Filiale auch den Geldautomaten abziehen wird, habe ich der Sparkasse vorgeschlagen, sich mit der Volksbank zusammenzutun und einen gemeinsam betriebenen Geldautomaten aufzustellen“, sagt Fetzer.

Momentan ist der Bedarf noch da. Jochen Fetzer

Einen Standort hatte Fetzer auch bereits parat, nämlich den Außenbereich des neuen Rathauses. „Während die Verhandlungen mit der Volksbank äußerst vielversprechend liefen, bekamen wir von der Sparkasse relativ schnell eine Absage.

Auch hier die Begründung: Unwirtschaftlich.“ Die Volksbank habe sich dann entschieden, den Geldautomaten in Eigenregie zu betreiben. Er werde in den nächsten Wochen hinter dem neuen Rathaus in Betrieb genommen.

Deshalb ist Fetzer enttäuscht

Der Rückzug der Hohenzollerischen Landesbank aus der Gemeinde Bingen sei in der Bevölkerung auf Unverständnis gestoßen: „Besonders, weil auch kein Geldautomat mehr angeboten wird“, sagt Fetzer.

Ein anderes Argument von Michael Hahn, Bargeld würde in Zukunft sowieso an Bedeutung verlieren, sei für Fetzer schwer nachzuvollziehen: „Momentan ist der Bedarf noch da. Ich hätte mir gewünscht, die Hohenzollerische Landesbank hätte dies auch so gesehen“, sagt er.