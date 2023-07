Bingen

Binger Bürger stimmen für acht Windräder

Bingen / Lesedauer: 3 min

Trotz reduzierter Bestuhlung (100 Plätze) wird diese nicht vollständig in Anspruch genommen. (Foto: Christoph Wartenberg )

— Die Stimmungslage in Bingen hinsichtlich der geplanten Windkraftanlagen (WKA) bei Bingen scheint eindeutig: Nach der Informationsveranstaltung am Mittwoch in der Sandbühlhalle haben von den Teilnehmern 78 Prozent für acht Windräder, 20 Prozent für weniger, also sechs oder sieben und zwei Prozent unentschieden abgestimmt.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 10:52 Von: Christoph Wartenberg