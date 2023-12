Nach Marco Potas und Gabriel Hungerbühler gibt es einen dritten Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Bingen. Joachim Kirschbaum wohnt mit seiner Familie seit 16 Jahren in Laiz.

Mit seinen 47 Jahren sei er in einem guten Alter, um sich als Bürgermeister zu bewerben. „Wenn man etwas verwirklichen möchte, braucht man zwei Amtsperioden“, sagt Kirschbaum - vorausgesetzt, die Bürger würden ihm im Falle des Erfolgs auch eine zweite Chance schenken.

Deswegen habe ich mich entschieden, den Hut in den Ring zu werfen Bürgermeisterkandidat Joachim Kirschbaum

Der gebürtige Bingener ist seit rund 28 Jahren Polizeibeamter. Nach dem mittleren Dienst studierte er an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, ehe er in den gehobenen Dienst eintrat. Vor acht Jahren wechselte er vom Streifendienst in den Führungs- und Einsatzstab. „Ich schaffe den ganzen Tag am Schreibtisch“, sagt Kirschbaum über seinen beruflichen Alltag.

Kirschbaum war Ortschaftsrat in Laiz

Der Gedanke, Bürgermeister zu werden, sei ihm zum ersten Mal während seiner Zeit als Ortschaftsrat in Laiz gekommen. Diesem gehörte Kirschbaum von 2014 bis 2019 an. Als ihn kürzlich einige Freunde und Bekannte dazu aufgefordert haben, sich ernsthafte Gedanken über eine Kandidatur zu machen, sei der Entschluss in ihm gereift. Den Bezug zu seiner Heimatgemeinde habe er ohnehin immer gehalten. „Deswegen habe ich mich entschieden, den Hut in den Ring zu werfen“, so Kirschbaum.

Im bevorstehenden Wahlkampf will er nun vor allem auf drei Themen setzen. Besonders wichtig sei es ihm, bezahlbare Energie für die Bürger bereitzustellen. Dazu wolle er auch beim Thema Nahwärme mögliche Wege und Mittel erkunden.

Als Familienvater liege ihm zudem die Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder am Herzen. Diese müsse stets auf aktuelle Bedarfe geprüft werden. Als dritten Punkt nennt Kirschbaum die Unterstützung der Vereine. Diesen wolle er ein offenes Ohr schenken.

Kandidat will nicht nach Bingen ziehen

Für ihn ist aber auch klar: Sollte er zum Bürgermeister gewählt werden, wird er nicht nach Bingen ziehen, gerade in Hinblick auf seine beiden schulpflichtigen Söhne. Die Fahrt von Laiz nach Bingen sei ohnehin „ein Katzensprung“.

In den kommenden Tagen will Kirschbaum seinen Wahlkampf starten und dafür in Bingen und den Teilorten Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern führen. Dabei werde er Flyer verteilen und sich Inspirationen einholen.