Das Bittelschießer Täle bei Bingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Spaziergänger und Wanderer schätzen den naturnahen Wanderweg, der idyllisch an der Lauchert gelegen ist. In den letzten Monaten hat die Natur aber zunehmend Einzug erhalten: Entlang der Route sind an mehreren Stellen Baumstämme zu sehen, einige versperren sogar den Weg. Nun will die Gemeinde Bingen aushelfen, obwohl es kein Gemeindewald ist.

Zwei Baumstämme versperren den Weg. Die Gemeinde will zukünftig für die Kosten der Räumung aufkommen. (Foto: Yannick Rehfuss )

Dass der Wald zunehmend zum Urwald wird, ist vom Besitzer durchaus so gewollt. Wie der Leiter des fürstlichen Forstbetriebs, Raimund Friderichs, mitteilt, hat sich das Haus Hohenzollern schon im Jahr 2022 dazu entschieden, den Wald ab 2023 für 50 Jahre stilllegen zu lassen. Das heißt, für diesen Zeitraum findet im Wald keine aktive Bewirtschaftung mehr statt. Es werden keine Bäume gefällt oder aufgeforstet, umgefallene Bäume bleiben an Ort und Stelle liegen.

Bewirtschaftung zunehmend unrentabel

Dadurch soll mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen entstehen sowie CO₂ gebunden werden. Für diese Speicherung erhält die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern CO 2 -Zertifikate, die sie später auf dem freien Markt verkaufen können.

Für das Haus Hohenzollern hat die Stilllegung aber auch weitere finanzielle Gründe. Die Bewirtschaftung sei durch den fortschreitenden Klimawandel unrentabel. Die Laubbäume reagieren empfindlich auf die steigenden Temperaturen, erklärt Friderichs. Zudem gestalte sich die Fällung der Bäume an den steilen Hängen als schwierig.

Gemeinde kommt künftig für die Räumung auf

Da sich der Fürst nun nicht mehr um seinen Wald kümmern wird, räumt die Gemeinde den Wanderweg künftig auf eigene Rechnung. Das hat der Bingener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Wanderweg ist im Gegensatz zum umliegendem Wald Eigentum der Gemeinde. Künftig sollen die Förster Baumstämme, die auf dem Wanderweg liegen, zur Seite schaffen, sodass ein Durchgang möglich ist.

Die Treppe zur Kapelle ist schadhaft geworden. Nun soll sie abgebaut werden.

Sollte sich ein Wanderer dennoch durch umgefallene Bäume oder Äste verletzen, ist der Waldbesucher dafür eigenverantwortlich. Anders verhält es sich bei sogenannten Kunstbauten: Die Treppe hoch zur Bittelschießer Treppe ist ein solcher Kunstbau. Diese ist über die Zeit schadhaft geworden. Viele Treppenstufen fehlen, einige Nägel ragen mehrere Zentimeter aus dem Aufweg hervor.

Das ist ein Fass ohne Boden. Finger weg. Gemeinderat Wolfgang Müller (FW)

Hier kam es bereits zu einem Unfall, bei dem sich ein Wanderer verletzt hatte. Der Eigentümer, das Fürstenhaus, musste dafür haften. Deswegen sich die Unternehmensgruppe kürzlich dafür entschieden, die Treppe komplett abzubauen.

Allerdings gab er der Gemeinde die Möglichkeit, die Treppe und damit auch die Haftung zu übernehmen. Im Gemeinderat stoß dieser Vorschlag aber auf wenig Gegenliebe. „Das ist ein Fass ohne Boden. Finger weg“, empfahl etwa Gemeinderat Wolfgang Müller. Anita Gauggel (beide Freie Wähler) stimmte ebenfalls gegen die Übernahme. Die Kapelle sei auch ohne Treppe leicht erreichbar. Nach dem einstimmigen Votum des Gemeinderats gegen die Übernahme wird die Treppe nun demnächst abgebaut.