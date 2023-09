Nachdem in der Nacht zum Mittwoch ins Lauchertpub in Bingen eingebrochen ist, hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Verdächtigen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Sigmaringen festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der 25–Jährige Marokkaner mit einem Stein per Fensterscheibe Zutritt verschafft haben.

Sicherheitskräfte melden Beobachtungen

Dort stahl er laut Polizei zwei Tablets im Wert von mehreren hunderten Euro. Diese Tablets überführten ihn schließlich. Am Morgen entdeckten Sicherheitskräfte der LEA, wie der Mann die Tablets, die er vorher offensichtlich über den Zaun des Geländes geworfen hatte, an sich nahm. Sie verständigten die Polizei.

Durch erste Ermittlungen konnte die Polizei die Geräte dem Einbruch in Bingen zuordnen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Nachdem bereits vor etwa zwei Wochen in die Bäckerei Schneider in Bingen eingebrochen worden ist, ermittelt die Polizei derzeit, ob es Zusammenhänge gibt. Hinweise darauf gebe es bislang allerdings nicht, so Polizeisprecher Christian Sugg.

Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Zwischenzeitlich wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Hintergrund ist laut Sugg, dass bei Asylbewerbern eine erhöhte Fluchtgefahr besteht, da sie in Deutschland meistens kein soziales Gefüge haben.

Der Besitzer des Lauchertpubs hatte am Mittwoch auf Instagram darüber informiert, dass das Lokal aufgrund des Einbruchs am Abend nicht öffnen werde.