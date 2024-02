Alles muss raus: Bingener Rathaus schafft sich selbst ab

Böse Zungen munkeln, es handele sich um das hässlichste Rathaus im ganzen Kreis. Nun soll die Bruchbude endgültig dem Erdboden gleichgemacht werden. Der schicke Nachfolger ist ja bereits in Gebrauch. Doch bevor die Bagger rollen, soll alles raus, das keine Miete zahlt. Das heißt: Die Verwaltung mistet aus. Dabei kommt allerlei Rares, Antikes und Kurioses zum Vorschein, das nur darauf wartet, von interessierten Liebhabern mitgenommen zu werden.

Doch der erwartete Ansturm auf die Kuriositäten bleibt aus. Nur eine einzige Person kann sich für einen Gegenstand erwärmen. Doch mehr als fünf Euro will die Frau für die Kommode nicht ausgeben. Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen will sie vom Bürgermeister wissen, ob der Betrag ausreiche. Doch Jochen Fetzer winkt lächelnd ab. Er nehme auch symbolische Beiträge an.

Schreibmaschinen in allen Formen, aber nicht allen Farben

Das ist jedoch nicht das einzige, das an diesem Nachmittag hängen bleibt. Da ist vor allem eine Babywaage, die Fragen aufwirft. Was hat sie in einem Rathaus zu suchen? Fungierte das Rathaus vor einigen Jahren etwa noch als Außenstelle der Sigmaringer Geburtenstation? Oder war es früher üblich, dass jedes neue Gemeindemitglied mit Gold aufgewogen wurde, quasi als Startkapital?

Ansonsten hat sich über die Jahre eine beträchtliche Menge an Elektroschrott – Pardon: Liebhabermodellen – auf dem Speicher des Gebäudes angesammelt. Allen voran Schreibmaschinen sind im alten Rathaus in allen Formen und Größen ausgestellt. Für die Fachfrau oder den Fachmann mag die Varianz der Schreibmaschinen klar ersichtlich sein, für den Laien hilft beim Unterscheiden allein die Farbgebung – von aschgrau über kabelgrau bis hin zu bleigrau.

Vielleicht kommt es auch gar nicht zum Abbruch des alten Rathauses und die Gemeinde plant klammheimlich ein Museum für historische Telekommunikationsmedien? Das muss die erste Amtshandlung von Marco Potas als Bürgermeister sein.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können auch noch nach dem Ende des Ausverkaufs Gegenstände und Geräte erwerben. Hierzu können sich Interessierte bei der Gemeinde melden, sagt Bürgermeister Fetzer. Sie müssen sich aber beeilen. Schon im April wird das Alte Rathaus abgetragen.