Alexander Stein stellt im Christi–Hus aus in Bingen

Schauplatz einer Kunstausstellung von Alexander Stein wird ab kommenden Montag, 18. September, das große Ökonomiegebäude an der Hauptstraße 29 in Bingen, das Christi–Hus. Bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, stellt der Künstler seine aktuellen Werke im schönen Ambiente des Christi–Hus aus.

Es ist nicht die erste Ausstellung in dem auffallenden Anwesen an der Binger Hauptstraße. Was zum zweijährigen Rhythmus hätte werden können, wurde allerdings durch die Corona–Pandemie jäh unterbrochen, sodass die Unterbrechung fünf Jahre dauerte. Umso motivierter und erfreuter sind Alexander Stein und seine Partnerin Gudi Maier jetzt, dass wieder eine Ausstellung im Gebäude mit dem ganz besonderen Charme stattfinden kann.

Der freischaffende Künstler zeigt dieses Mal eine Auswahl seiner Bildkunstwerke in Öl und Acryl in verschiedenen Größen: von fotorealistischer Malerei, darunter auch viele Portraits, über die Landschaftsmalerei, illusionistische oder fantasievolle Werke bis hin zur abstrakten Darstellungsform. Auch täuschend echte gemalte Tierbilder werden zu bestaunen sein, welche der Auftragsmaler anfertigte.

Seit seiner Kindheit malt Alexander Stein, der bald seinen 60.Geburtstag feiert, und seine Leidenschaft sei bis heute ungebrochen. Mit zahlreichen Fortbildungen an Kunsthochschulen baute er sein Talent stetig aus und verfeinerte seine akribische Arbeit.

Mittlerweile ist er selbst Lehrmeister geworden und bietet regelmäßig Kurse an. Die Malerei gebe den Teilnehmern unheimlich viel Kraft und Energie, so die Erfahrung von Alexander Stein. Er habe schon so manche kreative Energie bei seinen Teilnehmern freisetzen können und Talente zu Tage gefördert, erzählt er. Seine tiefe Überzeugung ist, dass die Tätigkeit des Malens ein Stück Unbeschwertheit zurück gibt.

Die Ausstellung ist vom 18. September an täglich geöffnet und kostenlos zu besichtigen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und am Feiertag von 11 bis 16 Uhr. Informationen zum Kursangebot von Alexander Stein gibt es vor Ort, oder per Mail an den Künstler: [email protected].