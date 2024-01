Bingen wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Jochen Fetzer hatte nach 20 Dienstjahren seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt. Die drei Kandidaten Gabriel Hungerbühler, Joachim Kirschbaum und Marco Potas stellen sich um 19 Uhr den Fragen von schwäbische.de.

Wie wollen die Kandidaten für günstige Energie in Bingen sorgen? Welche Angebote wollen sie für Kinder und Jugendliche schaffen? Und was wollen sie anders machen als Amtsinhaber Fetzer?

Diese Fragen und einige weitere beantworten die Kandidaten im Video-Livestream. Die Zuschauer können jederzeit Fragen an die Kandidaten per WhatsApp an 07571/728231 stellen.

Zum Zeitüberbrücken finden Sie hier die Vorstellungen der drei Kandidaten:

Hier lesen Sie, wie sich die Kandidaten bei der offiziellen Kandidatenvorstellung in der Sandbühlhalle geschlagen haben: