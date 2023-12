Drei Jahre lang haben Kurt Schneider und sein Sohn Alexander den nächsten Schritt vorbereitet, zum Jahreswechsel ist es nun so weit: Der Junior übernimmt die gleichnamige Bäckerei in Bingen und wird offiziell Inhaber.

Das ist der neue Inhaber

Alexander Schneider ist 35 Jahre alt. Die Bäckerlehre hat er 2004 im Betrieb seines Vaters begonnen und arbeitet seitdem dort. Sein Traumjob war es allerdings in der Jugend noch nicht. „Ich wollte eigentlich Lokführer werden und musste deshalb einen Umweg über die Metallfachschule machen, weil mein Realschulabschluss zu schlecht war. Aber in der Schule habe ich schnell gemerkt, dass Mechanik und Technik nicht so meins sind“, sagt er heute lachend.

Ich wollte ihm keinen Druck machen. Kurt Schneider

Die Türen im Betrieb seines Vaters standen offen und so landete Alexander Schneider schließlich auch in dessen Job, anders als seine Schwester, die einem Bürojob nachgeht. „Das hat aber gut geklappt, wir waren im Umgang immer auf Augenhöhe“, sagt Alexander Schneider über die Zusammenarbeit mit seinem Vater. Dass er die Bäckerei einmal von seinem Vater übernehmen würde, stand damals aber noch nicht im Raum.

Sohn wächst in die Rolle als Chef hinein

Das Thema sei erst vor drei Jahren aufgekommen, als Kurt Schneider sein Geschäft umbauen wollte, denn das hätte sich nur rentiert, wenn Alexander es weiterführt. „Ich wollte ihm aber keinen Druck machen“, so Schneider senior, der sich nun aber doch froh zeigt, dass sein Sohn Ja gesagt hat.

Die Vorbereitungen dafür laufen jedenfalls schon seit einer Weile: Seit 2020 wächst Alexander Schneider in die neue Rolle als Chef hinein. Auch darüber hinaus hat sich die Bäckerei für die Zukunft etwas anders aufgestellt als bisher: Das Sortiment ist inzwischen breiter und umfasst zusätzlich Lebensmittel und einen Mittagstisch. Auch Zigaretten und kalte Getränke gibt es zu kaufen, denn - diesen Eindruck teilen beide - wer erst einmal im Laden ist, kaufe gerne Backwaren dazu.

Rückmeldung der Kunden als wichtiger Maßstab

Dass die Herausforderungen wachsen, ist ihnen bewusst. Während viele Bäckereien aufgeben müssen, weil sie keinen Nachfolger finden, gibt sich der Neu-Chef optimistisch. Die Selbstständigkeit und die Verantwortung spornen ihn an. Außerdem laufe das Geschäft so gut, dass die Familie seit Jahren auf Werbung verzichtet.

Ich brauche ja auch weiterhin ein bisschen Beschäftigung. Kurt Schneider

Durch die Rückmeldung der Kunden wisse das Team auch, was gut läuft und was nicht. Auf hippe Produkte wolle er zum Beispiel auch künftig verzichten - das funktioniere in einer Gemeinde wie Bingen einfach nicht. Stattdessen verfolgt Alexander Schneider einen anderen Plan: „Unser Ziel ist es, die Qualität zu halten.“ Seine Frau wird nicht mit ins Geschäft einsteigen, erstmals in drei Generationen.

Schneider Senior zieht sich langsam zurück

Er setzt auf das etwa zehnköpfige Team - und seinen Vater. Der will noch ein bisschen weiter machen, wenn auch nicht mehr als Chef. Er wolle weiter ein paar Stunden am Tag aushelfen, bevor er sich mit seinen bald 65 Jahren in den Ruhestand zurückzieht. „Ich brauche ja auch weiterhin ein bisschen Beschäftigung“, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht, „aber ich möchte auch mein Wohnmobil definitiv mehr bewegen.“