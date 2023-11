Beuroner Jakobspilger seit 15 Jahren unterwegs

Am Samstag, 18. November, hielt die Beuroner Jakobspilger Gemeinschaft ihre Mitgliederversammlung im Café Härtl/Beuron ab. Die im Juni 2008 gegründete Pilgergemeinschaft ist ein Verein kirchlichen Rechts, die drei Pilgerwege in der Region mit insgesammt 600 km zwischen Tübingen (Ulm) und Konstanz betreut.

Auf der Mitgliederversammlung wurde von dem Benediktiner Jakobus Kaffanke und Pilgerin Doris Kurz Rückschau auf die Pilgerjahre 2022 und 2023 gehalten und von zahlreichen Veranstaltungen berichtet. Weitere Berichte erfolgten von Wegpaten (zur Ausschilderung der Wege) und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen im Beuroner Pilgerbüro, das wegen Arbeiten im Haus in den Jahren 2023 und 2024 geschlossen bleibt. Dennoch konnten rund 130 neue Pilgerausweise ausgegeben werden, sodass sich der Kreis der PilgerInnen auf 2486 erhöht hat. Nach dem Kassenbericht des Vorstandes für das Jahr 2022 erfolgte durch die verantwortlichen Kassenprüfer „grünes Licht“ für die Kasse. Nach der Entlastung der Kasse und des Vorstandes kam es zur Neuwahl des Vorsitzenden für weitere sieben Jahre. Einstimmig wurde der Mitgründer und Santiagopilger Jakobus Kaffanke (Ankunft 2009) im Amt bestätigt. Gemäß den Statuten bestimmte er als Vertreterin Doris Kurz aus Sigmaringen und weitere Mitglieder für verschiedene Vorstandsämter. Im Anschluss daran wurde das Jahresprogramm 2024 mit den bislang üblichen Pilgereien vorgestellt und die Kosten für die Ausstellung des Pilgerausweises wurden leicht auf 9 Euro erhöht.

Die BJPG beteiligt sich über das Pilgerprojekt Beuron - Reichenau (vier Tage) an der 1300 Jahrfeier zur Gründung der Klosterinsel. (Dazu Information von Bernd Gernsbeck über Mail [email protected]).

Der letzte Punkt im Programm 2023 ist ein „Adventspilgern“ am Samstag, 9. Dezember, von Thiergarten/Donautal nach Sigmaringen; Treffpunkt ist Busbahnhof Sigmaringen um 10.30 Uhr; Abpilgern ist in Thiergarten/Bahnhof um 11.15 Uhr, der Laufweg beträgt rund 13 km, Ausklang mit Punsch ist an der Feuerschale in der Straße „Am Känzele 4“ Sigmaringen (Info über Mail: [email protected]).

Weitere Informationen zum Jakobspilgern in der Neckar-Donau-Bodenseeregion gibt es über die Homepage: www.via-beuronensis.de