Eine Winterwanderung im Donautal bietet das Naturschutzzentrum Obere Donau am Mittwoch, 31. Januar, 14 Uhr, an. Auch im Winter hat das Donautal seinen Reiz, heißt es in der Pressemitteilung. Ohne Laub auf den Bäumen sind die Felsen noch dominanter zu sehen als während der Vegetationszeit und der Blick reicht besonders bei Schneelage weiter in die Waldflächen an den Talhängen hinein. Besonders spannend sind die Unterschiede zwischen den sonn- und schattseitigen Hängen sowie zwischen den Tallagen und den Hochflächen. Auch die Donau, an der eine Teilstrecke der Tour vorbeiführt, liefert im Winter andere Eindrücke. Treffpunkt zur von Bernd Schneck geführten Wanderung ist am Haus der Natur in Beuron, die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bis 30. Januar beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, Mail [email protected].