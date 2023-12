Weihnachtskonzert in der Abteikirche St. Martin

In der Abteikirche St. Martin findet am Freitag, 29. Dezember, um 18 Uhr ein festliches Weihnachtskonzert statt. Gespielt wird das Weihnachtsoratorium, op. 12 des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns für Chor, Soli, Orchester und Orgel.

Das Werk beschreibt auf musikalisch anmutende Weise das Weihnachtswunder von Bethlehem und endet mit dem bekannten „tollite hostias“. Darüber hinaus erwartet die Konzertbesucher auch weihnachtliche Chormusik des englischen Komponisten John Rutter, der vor allem durch seine musikalischen Akzente bei Feierlichkeiten des britischen Königshauses bekannt und populär geworden ist.

Die Schola „Gregoriana“ Rast-Bichtlingen wird an diesem Abend durch ein Streichorchester mit Instrumentalisten aus der Region unterstützt. Als Vokalsolisten wirken Neo Reichel (Sopran), Bettina Boos (Sopran),Doris Eichkorn (Mezzosopran), Jana Wohlhüter (Alt), Andreas Pfau (Tenor) und Alexander Ott (Bariton) mit.

An der Orgel begleitet Pater Landelin Fuß, OSB. Eine weitere Solistin ist Angela Schlögl-Eggert an der Harfe. Einzelne Konzertabschnitte werden von Pater Albert Schmidt, OSB mit Impulstexten vertieft und unterstrichen. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Volker Nagel. Die Konzertbesucher erwartet eine besinnliche, weihnachtliche Stunde und ein besonderer Hörgenuss zum Jahresende. Karten sind zum Preis von 15 und 13 Euro erhältlich. Vorverkauf in der Volksbank Meßkirch eG und in der Klosterbuchhandlung Beuron.