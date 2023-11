Schon von weitem wies dicker Rauch und Qualm auf den Brand hin, der am Mittwochmorgen die Freiwilligen Feuerwehren von Beuron, Meßkirch, Stetten am kalten Markt und Leibertingen in den Einsatz schickten. Der Dachstuhl eines historischen Hauses in Beuron - bewohnt von einer jungen Familie mit Kindern - stand in Flammen.

Joachim Wolf, Gruppenführer der Feuerwehrabteilung Hausen im Tal, war der erste Helfer vor Ort. Die Alarmierung erfolgte laut Polizei gegen 8.45 Uhr durch einen Nachbarn.

Brand scheint unter Kontrolle zu sein

Nach gut einer Stunde war der Brand augenscheinlich unter Kontrolle. Die Meßkircher Wehr hatte mit ihrem Drehleiterfahrzeug den Angriff gegen das Feuer von der Seite und von hinten aufgenommen, die anderen Wehren dämmten die Flammen von der Straßenseite her ein.

Hund befindet sich noch im Haus

„Gott sei Dank war nur der Hund im Haus“, sagte Anton Karl, der das Tier seiner Tochter gerettet hatte. Während des Gesprächs des Mannes mit der Polizei, einem Feuerwehrmann und einem Notfallseelsorger erschien die geschockte Hausbesitzerin Angelina Bantle.

Wir werden das wieder hinkriegen. Anton Karl

Während sie einkaufen war und sich die beiden Kinder im Kindergarten befanden, sei das Feuer wohl im Dachgeschoss ausgebrochen.

Anton Karl, Vater der Hausherrin, mit BM Osmakowsi-Miller (Foto: Anton Karl, Vater der Hausherrin, trifft Beurons Bürgermeister Raphael Osmakowsi-Miller am Unglücksort. )

„Möglicherweise ein Kurzschluss“, mutmaßte Anton Karl, der mitteilte, dass erst kürzlich der Kamin erneuert worden ist. Bleich und fassungslos stand Angelina Bantle vor ihrem Haus und betrachtete die gespenstische Szenerie. Während ihr die Tränen kommen, sagte sie mit wilder Entschlossenheit: „Wir bauen das Haus wieder auf. Es soll wieder das schönste Haus in Beuron werden.“

Die Familie hat das Haus 2019 gekauft und damit begonnen, das denkmalgeschützte - auch als Hubertushaus bekannte - Gebäude zu renovieren.

So sah das Haus vor der Brand aus. (Foto: Lukas M. Heger )

Haus ist gut versichert

Das Haus sei zwar gut versichert, dennoch blute ihr das Herz, zu sehen, wie die viele Arbeit, die in das über 100 Jahre alte Haus gesteckt worden ist, ein Raub der Flammen geworden ist. Auch ihr Vater, Anton Karl, zeigte Entschlossenheit und Willen, das Haus wieder in seinen Urzustand zu versetzten.

Flammen kommen zurück

Zu diesem Zeitpunkt rückte das Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stetten am kalten Markt an. Bevor diese aber tatenlos wieder umkehren konnten, entdeckte die Hausherrin Flammen, die aus einem seitlichen Dachfenster auf der rechten Hausseite schlugen.

Die Stettener Drehleiter kam genau im richtigen Moment: Derweil bleckten die Flammen aus dem Dachfenster und ein dumpfer Schlag aus dem Gebäude ließ vermuten, dass etwas der Hitze nicht mehr standgehalten hatte.

Bei dem Brand in Beuron sind mehrere Feuerwehren im Einsatz. (Foto: Susanne Grimm )

Endlich fuhr ein dicker Wasserstrahl in die Flammen, doch der Winkel stimmte nicht, mit dem das Wasser in das Fenster schoss. Denn das Fahrzeug hatte keine Möglichkeit, auf die rechte Hausseite zu kommen, da Garagen und eine Gartenmauer den Weg versperrten.

Sie haben so viel für uns getan. Hausherrin Angelina Bantle

Ein zusätzliche Wasserversorgung über den Garten unterstützte von unten den Wehrmann auf der Drehleiter, der wiederum Hilfe bekam von seinem Meßkircher Kollegen auf der Drehleiter hinter dem Haus. Doch trotz der geballten Wasserangriffe von drei Seiten widersetzte sich das Feuer. Nun leckten auch noch Flammen auf der Dachvorderseite durch die Biberschwanzziegel.

Feuerwehren haben zu kämpfen

Die Feuerwehrleute kämpften mit allen Mitteln, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Dabei blieb ihnen nichts anderes übrig, als mit Stangen die Dachabdeckung zu zerstören, um an die immer wieder aufflackernden Brandnester zu kommen.

Im dichten Qualm kämpft die Feuerwehr gegen das Feuer. (Foto: Susanne Grimm )

Ein weiterer Feuerschein zeigte sich nun auch links an der Frontseite des Daches unter den Ziegeln, die wegen der Hitze und des auftreffenden kalten Wassers mit einem Knall zersprangen und wie Geschosse nach unten fielen.

Familie kommt bei Verwandten unter

Auch die Umstehenden fühlten mit der Hausherrin und ihrem Vater, die mitansehen mussten, wie ihr Haus, in das so viel liebevolle Renovierungsarbeiten gesteckt worden sind, verzweifelt mit den Flammen und dem Wasser kämpften.

„Klar, das kommt jetzt auch noch ein gewaltiger Wasserschaden hinzu“, meinte Anton Karl und setzte fast trotzig nach: „Aber wir werden das wieder hinkriegen.“ Er, der schon länger in Beuron wohnt, hatte seine Tochter mit Familie vor drei Jahren ermutigt, von Fridingen wegzuziehen und sich dieses alten Hauses anzunehmen. „Sie werden jetzt eben eine Weile bei mir wohnen“.

Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an. (Foto: Susanne Grimm )

Angelina Bantle berichtete, dass sie zwar in Fridingen noch eine Eigentumswohnung besitzen, die aber vermietet sei. Trotz der Gegebenheiten sind die Familienmutter und ihr Vater den Feuerwehrleuten und Notfallseelsorgern überaus dankbar: „Sie haben so viel für uns getan.“

Im Einsatz war auch der DRK-Ortsverein Heuberg-Donautal als örtlich zuständige Gliederung gemeinsam mit Kräften des DRK-Rettungsdienstes, unterstützt von den Kollegen des DRK Inzigkofen.

Brandursache noch unklar

Konkrete Hinweise auf die Brandursache gebe es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, erklärt Christian Sugg vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage. Der Schaden belaufe sich Schätzungen zufolge auf circa 300.000 Euro.