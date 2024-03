Uhuverhör im Donautal bestätigt 29 Tiere

Februar ist die Zeit der Uhubalz. In klaren, ruhigen Nächten lässt sich dann das Rufen der Uhus gut vernehmen. Ideale Voraussetzungen für eine Bestandsaufnahme. Organisiert vom Naturschutzzentrum Obere Donau fand Ende Februar ein Uhuverhör statt. „Verhör“ deswegen, da das Vorkommen der Tiere anhand ihrer Rufaktivität erfasst wird.

Rund 80 Freiwillige aus den Bereichen Naturschutz, Forst, Jägerschaft, Kletterverbände, Nabu, der AGW (Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz) sowie der Bergwacht waren gemeinsam mit Mitarbeitern des Hauses der Natur im Donautal und einigen Seitentälern unterwegs, um dem Ruf der Eulen zu lauschen. 29 Uhus konnten an diesem Abend im Abschnitt von Mühlheim bis Sigmaringen bestätigt werden. „Damit zeigt sich, dass der Bestand an Uhus im Donautal auf hohem Niveau stabil ist“, so Markus Ellinger vom Naturschutzzentrum Obere Donau, der die Daten aufgenommen und ausgewertet hat. Beim ersten gemeinschaftlichen Uhuverhör 2006 waren im selben Bereich neun Tiere nachgewiesen worden. Auch in vielen Seitentälern der Donau sind mittlerweile Uhus zuhause.

Aktuell machen die Uhus durch ihre Rufe noch auf sich aufmerksam. Doch in den nächsten Tagen beginnt bei den meisten Paaren die Eiablage. Dann kehrt Ruhe an den Felsen ein und die Uhus sind wieder leise in der Dunkelheit unterwegs.