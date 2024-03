Das Land Baden-Württemberg gibt knapp über 200.000 Euro für schnelleres Internet in Beuron aus. Das Geld dafür geht an die BLS-Breitbandversorgung Sigmaringen. Dies hat der stellvertretende Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl am Freitag, 1. März, bekannt gegeben.

Der Sigmaringer Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) äußert sich dazu in einer Pressemitteilung wie folgt: „Ich freue mich sehr, dass die Bevölkerung von Beuron von dieser Unterstützung des Landes profitieren wird. Wir kommen unserem Ziel, die Menschen mit schnellem Internet zu versorgen immer näher, auch bei uns im ländlichen Raum. Eine schnelle und zuverlässige Internetanbindung ist in unserem heutigen, digitalen Zeitalter ganz entscheidend dafür, wo die Menschen hinziehen und wo sich Unternehmen ansiedeln.“ Jeder neue Gigabit-Anschluss sei eine direkte Investition in die Zukunft des Landes.

Neben Beuron wurde auch der Stadt Rosenfeld (Zollernalbkreis) Geld für schnelleres Internet zugesagt. Sie soll knapp über 100.000 Euro erhalten. Darüber freut sich die Grünen-Abgeordnete Andrea Bogner-Unden laut Mitteilung: „Das Projekt Erschließung grauer Flecken in der Gemeinde Beuron trägt dazu, genauso wie der Aufbau eines glasfaserbasierten überörtlichen Backbone-Netzes in der Stadt Rosenfeld bis zur Gemarkungsgrenze Zimmern dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger und Gewerbetreibende rasch von einer leistungsfähigen Leitung von mindestens 100 Mbit pro Sekunde profitieren.“