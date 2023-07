Trompetenensemble Stuttgart verspricht musikalische Sternstunde

Die Konzerte im Rahmen der Reihe Abtei–Musik im Donautal locken alljährlich zahlreiche Musikfreunde in die Klosterkirche Beuron. Am Sonntag, 23. Juli, erklingt eine festliche Bach–Trompeten–Gala ab 19 Uhr in der Erzabtei Beuron. Dann präsentiert das renommierte Trompetenensemble Stuttgart gemeinsam mit dem Domorganisten Johannes Mayr (Stuttgart) an der großen Klais–Orgel glanzvolle Trompetenmusik von Jean Joseph Mouret, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Jeremiah Clarke und virtuose Orgelwerke/Orgelimprovisationen. Musikfreunde erwartet eine Sternstunde festlicher Trompeten– und Orgelmusik, heißt es in der Vorschau.

Die Mitglieder des Trompetenensembles Stuttgart konzertieren seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Köln und Würzburg gemeinsam. Wenn die vier exzellenten Musiker zu einer Festlichen Bach–Trompeten–Gala bitten, dann weiß das Publikum, dass Großes erwartet werden darf. Sie sind bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt. In renommierten Festivals und Konzertreihen — unter anderem Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, Münsterkonzerte Ulm, Zwiefalten, Konstanz, Schwarzach, Überlingen, Bronnbacher Klassik, Ottilianer Konzerte/Erzabtei St. Ottilien, Abteimusik im Donautal/Erzabtei Beuron, Augia–Konzerte/Insel Reichenau, Festival D’Art Sacré Antibes — wurden sie für Konzerte und Trompetenpartien in Kantaten und Oratorien von Bach, Händel und Telemann verpflichtet, und 2022 zur Mitgestaltung des Eröffnungsgottesdienstes des 52. deutschen Katholikentags in Stuttgart.

Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten unserer Zeit. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach und als Regionalkantor an St. Fidelis in Stuttgart. Er unterrichtet an der Tübinger Hochschule für Kirchenmusik und lehrt Orgelimprovisation an der Stuttgarter Musikhochschule.

Abendkasse und Einlass ab 18.15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zu 20 und 15 Euro bei der Klosterbuchhandlung, Telefon 07466/17—157, und bei allen Vibus/Reservix–Vorverkaufsstellen unter www.trio–k.de; www.reservix.de; www.easyticket.de