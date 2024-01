Schneeschuhwandern und Räuchern erleben

Das Naturschutzzentrum Obere Donau lädt zu zwei Veranstaltungen in der zweiten Januarhälfte ein: An diesem Wochenende steht Schneeschuhwandern in Winterlingen-Benzingen auf dem Programm. Am 24. Januar gibt es in Wehstetten einen Workshop rund um Kräuter und das Räuchern.

Querfeldein wandern die Schneeschuhwanderer am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, jeweils ab 13.30 Uhr über einen römischen Gutshof hinweg, an Feldkreuzen und einem kleinen Weiher vorbei auf die Höhe zwischen Benzingen und Blättringen. Über fast ebene landwirtschaftlich genutzte Flächen und durch Streuobstwiesen geht es dann leicht bergab zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist der Parkplatz Kirchgasse bei der Kirche. Anmeldung und Informationen bei Sabine Froemel, Alb-Guide, Telefon 07577/7626, Mobil: 0151/53686450.

Christiane Denzel, Bioland-Gärtnerin, Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin, führt am Mittwoch, 24. Januar, ab 19 Uhr in Wehstetten drei Räucherungen durch und berichtet über die Hintergründe des Brauches, des Räucherns und die Wirkung der Kräuter und Harze. Martina Braun, Wirtin der Braunwurzhütte, Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuterpädagogin, bereitet kleine Versucherle aus wilden Genüssen zu und liest ein Kräutermärchen vor. Die Teilnahmegebühr beträgt 22,- Euro, Treffpunkt ist die Braunwurzhütte, Wehstetten 7, Liptingen-Wehstetten. Anmeldungen bei Christiane Denzel, Telefon 07465/2515, Mail: [email protected]