Sammelbestellung für Obstbäume möglich

Die Bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal e.G. (BODEG) organisiert zusammen mit dem Haus der Natur in Beuron eine Obsthochstamm–Sammelbestellung. So können günstigere Preise für die Bäume erzielt werden, womit der Erhalt von Streuobstwiesen unterstützt wird. Ein Hochstamm biete vielen Tieren Lebensraum, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Die Sortenliste für die Sammelbestellung kann auf der Homepage der BODEG heruntergeladen (www.bodeg.de) oder telefonisch am Haus der Natur angefordert werden (Telefon: 07466/9280—0). Bei den Hochstämmen werden über 60 Apfelsorten sowie verschiedene Birnen, Kirschen, Zwetschgen und Quitten angeboten. Neu auf der Bestellliste sind in diesem Jahr Walnussbäume. Aufgrund der hohen Nachfrage der letzten Jahre stehen manche Sorten nur begrenzt zur Verfügung.

Ebenfalls bestellt werden können Schafwolldünger mit Wolle aus dem Naturpark Obere Donau, Wiesendruschsaatgut von Heuberger Blumenwiesen sowie verschiedene Heckenpflanzen.

Die Pflanzen stammen von der Baumschule Häring in Dürbheim und sind daher an das raue Klima der Alb gewöhnt. Bestellschluss ist der 4. Oktober. Abgeholt werden müssen die Bäume am Samstag, 4. November, von 9 bis 12 Uhr am Haus der Natur in Beuron.