Renovierungsarbeiten im Haus der Natur

Der ein oder andere hat sich vielleicht schon gewundert: seit Anfang November herrscht im Haus der Natur in Beuron reges Treiben an Handwerkern. Der Grund hierfür ist, dass die Büroräume im ehemaligen Bahnhofsgebäude renoviert werden. Seit 1996 haben hier das Naturschutzzentrum Obere Donau und der Naturparkverein Obere Donau ihren Sitz. Das Gebäude befindet sich im Besitz des Landes und wird nun nach über 25 Jahren Nutzung wieder auf den aktuellen Stand gebracht, heißt es aus dem Sekretariat des Hauses.

Von den Renovierungsarbeiten nicht betroffen ist der Ausstellungsbereich. Dieser wurde bereits 2017/18 komplett erneuert. Daher können die Dauerausstellung „Abenteuer Vielfalt“ und der Shop mit regionalen Produkten weiterhin besucht werden. Allerdings wurde der Eingang zur Ausstellung und zum Shop auf die Hausrückseite verlegt und befindet sich daher vorübergehend bahnseitig.

An einzelnen Tagen kann es durch die Bauarbeiten möglicherweise zu Einschränkungen beim Ausstellungsbesuch kommen. Wer mit einer Gruppe das Haus der Natur besuchen möchte und auf Nummer sicher gehen will, nimmt am besten zuvor Kontakt auf: per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07466/92800.

Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken aus der Region ist, kann im Haus der Natur im Shop fündig werden. Hier sind die Streuobstprodukte der BODEG, Gefilztes von der Initiative Beuroner Filz und vieles mehr erhältlich. Bis einschließlich 22. Dezember sind der Shop und die Ausstellung von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.