Orgelkonzert in Beuron

„Meine Orgelsachen sind schwer“ schrieb Max Reger 1900 an einen Freund, „es gehört ein über die Technik souverän herrschender geistvoller Spieler dazu.“ Anlässlich des 150. Geburtstags eines musikalischen Workaholics, der in 28 Jahren über 1000 Werke geschaffen hat, wird Ezechiele Pereira sich am Sonntag, 1. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Beuroner Klosterkirche der spielerischen Herausforderung stellen und Werke dieses bewunderten wie seinerzeit auch umstrittenen Meisters aus der Oberpfalz darbieten.

Paul Hindemith nannte Reger einst den „letzten Riesen in der Musik“. Und in der Tat sammelt Reger die musikalischen Traditionen der vorausgehenden 200 Jahre Musikgeschichte ein und verbindet sie in hochkomplexer Weise miteinander: von einem Johann Sebastian Bach bis hin zu Gustav Mahler.

P. Ezechiele Pereira ist Mönch der Abtei St. Paul vor den Mauern in Rom, von wo aus einst die Gründeräbte Beurons ins Donautal aufbrachen. Der 1988 in Brasilien geborene Pereira arbeitet an einer Promotion mit dem Titel: „Max Reger seine Persönlichkeit als Komponist und sein Werk.“ Neben seinen priesterlichen Aufgaben an der päpstlichen Basilika St. Paul und als Vize-Kaplan einer römischen Universität hat er zuletzt Konzerte in Italien und im europäischen Ausland gegeben.

Der Eintritt zu dem etwa 50-minütigen Konzert ist frei. Um eine Spende wird gebeten.