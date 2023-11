Neue Herausforderungen stehen an

Rund 150 Mitglieder haben es sich nicht nehmen lassen, an der Hauptversammlung des Fördervereins „Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron“ anwesend zu sein, die nun wieder nach aufwendigen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten im Festsaal des Klosters stattfinden konnte. Dabei machte Schatzmeister Reinhold W. Schlegel auf die drei historischen Fenster im Festsaal aufmerksam, die durch die Spenden der Mitglieder saniert werden konnten.

Bevor Schlegel aber den Vereinsmitgliedern eine genaue Analyse des Vereinsjahres vorlegte, hießen der Vorsitzende, Staatssekretär Thomas Bareiß sowie sein Stellvertreter und Chef des Hauses, Erzabt Tutilo Burger die Gäste willkommen. Schlegel stellte in seinem Bericht fest, dass der 1368 Mitglieder starke Verein „über eine geordnete Vermögens- und Finanzlage verfügt“. Er berichtete über die erfolgreich abgeschlossene Spendenaktion, die innerhalb von drei Jahren rund 172.000 Euro erbrachte, mit der die Archivfenster saniert werden konnten. Auch die Renovierung des Archivs konnte abgeschlossen werden, ebenso der Umbau und Neuausstattung des Gästeflügels. Im Jahr 2022 konnten die Wünsche und Anforderungen des Klosters vollständig erfüllt werden, so der Schatzmeister, der den Anwesenden für ihre Spendenbereitschaft herzlichen Dank zollte. Doch auf die Spendenbereitschaft könne auch in Zukunft nicht verzichtet werden, denn für das kommende Jahr steht die Renovierung des im Jahr 1872 entstandenen Hochaltarbildes an. Schlegel veranschlagte hierfür eine Summe von 30.000 bis 50.000 Euro. Eine entsprechende Spendenaktion hierfür sei in Vorbereitung.

Die Ausgabensituation sei im vergangenen Jahr durch die Renovierung des Archivs, Fenstersanierung im Festsaal und Umbau des Gästeflügels geprägt gewesen. Der Verein habe dem Kloster im Jahr 2022 eine Summe von 211.545 Euro zugewiesen, „Eine wahrlich respektable Summe“, hielt Schlegel zu Recht fest. „Wir haben alle Vorgaben erreicht und sehen das Kloster auch durch Ihre Unterstützung auf einem guten Weg“, so der Schatzmeister an die Versammlung. Doch weitere Aufgaben stünden an. Neben dem Hochaltarbild warte auch der Hochaltar selber auf seine Restaurierung. Eine weitere große Aufgabe sei die Anschaffung eines Depots/Magazins mit Klima- und Alarmanlagen für die aufzuarbeitenden und zu verwahrenden Kunstgegenstände wie Bilder, Grafiken und ähnliches. Eine vorsichtige Schätzung des Archivars Christopher Schmidberger liege bei rund einer halben Million Euro, so Schlegel. Diese riesige Kraftanstrengung soll in den Jahren 2025 und 2026 realisiert werden, wobei die Vorbereitungen bereits im kommenden Jahr anlaufen sollen.

Auch für die folgenden Jahre sind Spendenaktionen geplant, so für die Aufarbeitung der Beuroner Kunstschätze wie Bilder, Grafiken, alte Schriften. Dazu würden die Begutachtung durch externe Sachverständige kommen. Schlegel deutete an, dass solches auch durch Übernahme von „Kunstpatenschaften“ finanziert werden könnte. Immerhin verfüge das Kloster Beuron über rund 550 solcher wertvollen Werke. „Es ist langfristiges Ziel, eine wertvolle kunsthistorische Dauerausstellung zur Geschichte der Erzabtei St. Martin einzurichten“, richtete Schlegel den Blick in die Zukunft.

Im Anschluss an die Versammlung hielt Gastredner Wolfgang Schneiderhan, Generalinspekteur der Bundeswehr a.D. und Präsident des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge eine Rede zum Thema „Kontinuität in Wendezeiten“, die unter anderem die Arbeit der Deutschen Kriegsgräberfürsorge für den Frieden beleuchtete.