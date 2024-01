Beuron

Naturschutzzentrum bietet Fortbildungen in Naturpädagogik

Beuron / Lesedauer: 1 min

Mit allen Sinnen die Natur erforschen, unter diesem Motto bietet das Naturschutzzentrum Obere Donau in Kooperation mit verschiedenen Referenten naturpädagogische Fortbildungen für Erzieher, Lehrer und weitere Multiplikatoren an. Die Fortbildungsseminare richten sich an all diejenigen, die gerne mit Kindern aktiv die Natur erkunden wollen und hierfür nach Umsetzungsideen suchen.