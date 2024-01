Kurse zeigen Weidenbau und Winterschnitt

Das Naturschutzzentrum Obere Donau bietet in den kommenden Wochen zwei Veranstaltungen an. In Beuron geht es am Freitag, 9. Februar, um 15 Uhr um „Weidenbau im Garten“. Weiden gehören im Frühjahr zu den ersten Pflanzen, die Pollen und damit Nahrung für die früh fliegenden Insekten liefern. Ihr Blattwerk bietet Insekten und Vögeln Schutz, Nistraum und Versteckmöglichkeiten. Sie sind äußerst biegsam, wachsen schnell und eignen sich hervorragend als natürliches Baumaterial für die Gestaltung im Garten. Erich Briel zeigt, worauf geachtet werden muss, damit die Gartengestaltung mit Weidenruten erfolgreich wird. Treffpunkt ist das Haus der Natur. Die Gebühr beträgt sieben Euro. Anmeldung bis 7. Februar beim Haus der Natur, unter Telefon 07466/92800, [email protected].

In Gutenstein gibt es am Freitag, 23. Februar, von 9 bis 12 Uhr einen kompakten Winterschnittkurs für Obsthochstämme. Wer junge Obstbäume schneidet, spart sich später viel Arbeit. Wird die Krone des Obstbaumes gut herangezogen, ist dies die beste Voraussetzung für Stabilität und hohe Erträge. Bei diesem Kurs wird praktisch demonstriert und unter Anleitung selbst ausprobiert, wie man dabei zu Werke geht. Falls vorhanden bitte Scheren und Astsägen mitbringen. Treffpunkt ist in Gutenstein. Die Gebühr beträgt 20 Euro. Anmeldung bis 16. Februar beim Haus der Natur, unter Telefon 07466/92800, [email protected].