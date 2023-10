Kreisverbandsjugendorchester gibt Konzert in der Abteikirche Beuron

Das Kreisverbandsjugendorchester gibt am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr ein Konzert in der Abteikirche Beuron und wird die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei mit Musik vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart erfreuen. Unter der Leitung von Dirigent Ralf Uhl spielen die rund 70 jungen Musikerinnen und Musiker unter anderem Werke von Anton Bruckner, Georg Friedrich Händel, John Williams, Joe Hisaishi, Christopher Tin und des erst vor wenigen Wochen verstorbenen Komponisten Robert W. Smith.

Das Konzert des Kreisverbandsjugendorchesters ist einer der musikalischen Höhepunkte im Jahresprogramm der Erzabtei St. Martin zu Beuron. In der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche erwarten die Zuhörerinnen und Zuhörer festliche, imposante, aber auch besinnliche Melodien und Klänge.

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind ab sofort im Vorverkauf in der Klosterbuchhandlung Beuron und am Sonntag, 5. November, ab 16.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Der Erlös kommt der Erzabtei Beuron zugute.