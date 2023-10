Das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Sigmaringen laden am Samstag, 21.Oktober, unter der Überschrift „Gemeinsam unterwegs als Paar“ alle interessierten Paare zu einer „Impulswanderung für Paare“ im Donautal bei Beuron ein. Das Angebot wendet sich ausdrücklich an Paare jeglichen Alters und Konfession.

Verbunden mit einer Wanderung in der schönen Natur des Donautals bei Beuron erhalten die Paare an verschiedenen Stationen auf dem Weg Impulse für die Partnerschaft. Treffpunkt ist um 14 Uhr am großen Parkplatz hinter dem Haus der Natur und dem Bahnhof in Beuron, anschließend startet die Wanderung. Zum Abschluss der Impulswanderung besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen Abendessens in einem Gasthaus in Beuron.

Die Leitung der Veranstaltung haben: Brigitte Hepp, Ehe- Familien- und Lebensberaterin, Leiterin der EFL-Beratungsstelle Sigmaringen und Frank Scheifers, Theologe, Dekanatsreferent und Kommunikationstrainer für Paare.

Die Kursgebühr beträgt zehn Euro pro Paar, die zu dem Termin mitzubringen sind. Die Kosten für das Abendessen sind nicht inbegriffen.

Eine Anmeldung zur Impulswanderung und Angabe, ob man beim Abendessen dabei ist, soll möglichst bis Montag, 16. Oktober, im katholischen Dekanatsbüro in der Gorheimerstraße in Sigmaringen erfolgen (Telefon: 07571/749090; Mail: [email protected]; Internet: www.dekanat-sigmaringen-messkirch.de).