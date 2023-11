Da geht ein braver Otto Normalbürger zum Wertstoffhof, um seinen sorgsam getrennten Müll fachgerecht zu entsorgen. Bevor er sein Altpapier in den schon vor dem Schredder stehenden Container entleert, wirft er einen Blick hinein und sieht dort ein großes Buch mit einem ungewöhnlich erscheinenden Einband. Er denkt: „Das muss ich mir mal näher ansehen.“

Er klettert in den Papiercontainer hinein, fischt das schon halb unter Papier und Kartonagen verschüttete Buch heraus, das schon durch sein außerordentliches Format heraussticht.

Der Finder heißt mit echtem Namen Rupert Drüner, wohnt in Tuttlingen und ist beim Erklettern des Containers beinahe 82 Jahre alt. Einem Mitarbeiter des Wertstoffhofs entgeht die sportliche Leistung des Seniors nicht und fragt ihn, was er denn da im Container zu tun beabsichtigt.

Gott sei Dank war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sonst gäbe es diese Heilige Schrift nicht mehr. Rupert Drüner

„Ich hab hier drin ein Buch gesehen, da wollte ich fragen, ob ich das mitnehmen darf“. Ein verschmitztes Lachen überzog Drüners Gesicht, als er erzählte, was der Mitarbeiter des Wertstoffhofs ihm geantwortet hatte: „Sie haben ja Altpapier gebracht, da können Sie gerne auch wieder Altpapier mitnehmen!“

Wieder im Auto hat der Tuttlinger seinen Fund näher betrachtet und stellte fest, dass ihn seine Ahnung, dass das was Besonderes sein müsse, nicht getrogen hatte. In seinen Händen hielt er eine Lutherbibel aus dem Jahr 1736!

„Wer schmeißt denn eine Bibel weg“, ist der erste Gedanke des gläubigen Christen. Und mehr noch, eine solche Ausgabe von historischem Wert? „Das hat in einem Altpapier-Container nichts zu suchen ‐ dies ist der falscheste Ort für eine Bibel“, äußerte er seine Grundüberzeugung.

Kloster übernimmt das Fundstück

Drei Jahre ist es jetzt her, dass der ehemalige Heeresflieger der Bundeswehr am Standort Neuhausen o. E. diesen kostbaren Fund aus dem Abfall barg. Nun hat er die erstaunlich gut erhaltene Bibel mit Ledereinband dem Erzabt des Beuroner Klosters, Tutilo Burger, übergeben.

Ich freue mich, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur ein solches Buch zu schätzen wissen. Erzabt Tutilo Burger

Auch wenn das eine Lutherbibel ist, mit einem Vorwort von „Herrn Friedrich Caspar Hagens, Hochfürstl. Brandenburgisch-Bayreuthischen Consistorial-Raths, Ober-Hof-Prediger, auch Pafloris primarii und Superintendentens daselbst“ ‐ also ein lutherischer Theologe von Deutschland, gestorben 13. April 1741, Mitglied des Konsistoriums, Hoflehrer und Superintendent in Bayreuth -, „hier ist die Bibel in den richtigen Händen“, sagte Rupert Drüner, als er sein kostbares Fundstück dem Erzabt überreichte.

Ruppert Grüner übergibt die im Papiercontainer gefundene Lutherbibel von 1736 an den Beuroner Erzabt Tutilo Burger. (Foto: Susanne Grimm )

„Ich freue mich, dass es noch Menschen gibt, die nicht nur ein solches Buch zu schätzen wissen, sondern auch wissen, was das Wort Gottes bedeutet“, sagte der Erzabt.

Finder überlebt Hubschrauberabsturz

„Gott sei Dank“, sagte Drüner, der als Hubschrauberpilot 1969 einen Absturz mit einem französischen Hubschrauber des Typs „Alouette“ überlebt hat, „war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sonst gäbe es diese Heilige Schrift nicht mehr“. Drüner, der nicht an Zufälle glaubt, oder anders ausgedrückt, ein Zufall sei ein Ereignis, das einem nicht ohne Grund „zufällt“, zeigte sich überaus dankbar, „dass ich es war, der sie finden durfte“.

Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, dieses im doppelten Wortsinn „gewichtige“ Buch dem Kloster zu übergeben, wo „es ganz sicher wertgeschätzt wird“, meinte Drüner, der aufgrund eines schweren Schlaganfalls vor zwei Jahren, der ihm die Sprache und die Gehfähigkeit geraubt hatte, nicht an den vergangenen Versammlungen der „Freunde der Erzabtei St. Marin zu Beuron“ teilnehmen konnte.

Die Lutherbibel von 1736 aus dem Papiercontainer. (Foto: Susanne Grimm )

Nach langer Reha und erfolgreicher Behandlung in der Allensbacher Schmiederklinik sei er glücklich und froh, wieder „auf den Beinen“ zu sein, an der Versammlung teilnehmen zu können und der Lutherbibel zu einer ihr gemäßen Heimstatt zu verhelfen.

Der historische Hintergrund

Die Lutherbibel ist eine frühe protestantische Bibelübersetzung und das Werk des Reformators Martin Luther unter Mitarbeit weiterer Theologen. Im September 1522 war eine erste Auflage des Neuen Testaments fertig; ab 1534 lag dann eine deutsche Vollbibel vor, an der Luther zeitlebens weiter Verbesserungen vorgenommen hatte. 1545 erfolgten die letzten Korrekturen der Biblia Deudsch von Luthers eigener Hand. Die Lutherbibel beeinflusste die Entwicklung der deutschen Sprache so nachhaltig wie kein anderes Literaturwerk.