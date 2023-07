Hildegards „Schau“ steht im Fokus

In der Krypta der Beuroner Abteikirche findet am Sonntag, 30. Juli, um 16 Uhr unter dem Titel „Die Schau der hl. Hildegard von Bingen“ ein Vortrag in der Reihe „Geistlicher Treffpunkt“ statt. Bruder Jakobus Kaffanke, Beuron/Ramsberg, stellt Hildegard von Bingen biographisch, geschichtlich, theologisch und spirituell vor.

Der Referent bezieht sich in seinem Vortrag laut Pressemitteilung auf Schlüsseltexte aus Hildegards erster Schrift, die den Titel „Scivias“ trägt. Im Fokus steht die prophetische Gabe der „Schau“ Hildegards, die anhand von Originalzitate und ausgewählter Buchmalereien erläutert und gedeutet wird, heißt es weiter.

„Hildegards schriftliches Werk umfasst, soweit erhalten, in einer neuen Ausgabe des Beuroner Kunstverlages zehn Bände, in denen die lateinischen Texte in ein gut lesbares Deutsch übersetzt wurden“, sagt Bruder Jakobus Kaffanke, der selbst auch aus Bingen am Rhein stammt. Die früheste und bedeutendste Schrift aus Hildegards Feder trägt den Titel „Scivias“ — Wisse die Wege (Gottes). „Diese Schrift wurde 1147 auf einer Synode in Trier von Papst Eugen II offiziell den anwesenden Kardinälen und Bischöfen vorgestellt und als rechtgläubig anerkannt“, so Bruder Jakobus weiter. Hildegard selber spreche in ihren Werken immer wieder von der „Schau“, der Visio. Dies bezeichne eine Fähigkeit oder Gabe, die Hildegard nach eigenem Zeugnis schon als Kind, ja vom Mutterleib an, gehabt habe.

Musikalisch umrahmt wird der Vortrag von Christine Kallenberg und Claire–Marie Dreiseitl vom Ensemble Blanche Flur aus Überlingen. Das Ensemble bringt Lieder zum Klingen, deren Texte und Vertonung von Hildegard stammen. Der Eintritt ist kostenfrei, um Spende wird gebeten.