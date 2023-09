Herbstaktionen im Haus der Natur

Das Haus der Natur veranstaltet im September verschiedene Kurse und Exkursionen in Beuron, Tuttlingen und Wehingen.

Mit Schafwolle aus dem Naturpark werden am Donnerstag, 14. September, von 14 bis 17 Uhr Äpfel gefilzt. Der Kurs ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren. Treffpunkt ist das Haus der Natur im Seminargebäude. Die Leitung übernimmt Marlies Martin. Die Teilnahme kostet 14 Euro, inklusive Material. Anmeldung bis 12. September beim Haus der Natur, telefonisch unter 07466/92800 oder unter [email protected].

In einem Workshop am Sonntag 17. September, werden die Teilnehmenden verschiedene Badebomben, Badesalze, Peeling, Dusch–Haarwürfel sowie Duftsteine herstellen. Der Kurs findet von 14 bis 17 Uhr im Haus der Natur statt. Die Teilnehmer sollen Schraubgläser, Eiswürfel– und Pralinenformen mitbringen. Die Leitung übernehmen Astrid Lübs und Sandra Palm, zwei Aromapraktikerinnen. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Darin sind Skript und Material enthalten. Der Veranstalter bittet um Vorabzahlung und Anmeldung bis 13. September beim Haus der Natur.

Auf der Naturpark–Vespertour am Sonntag, 17. September, von 9.30 bis 11 Uhr können Erzeuger von regionalen Lebensmitteln besucht und die schönsten Gegenden des Naturparks entdeckt werden. Die Vespertour startet beim Lohhof in Tuttlingen. Dort werden die vorbestellten Vespertüten ausgegeben. In der Tüte befindet sich neben allerlei regionalen Leckereien auch ein Wandervorschlag. Am Weg gibt es mehrere Möglichkeiten, Rast einzulegen. Treffpunkt ist am Lohhof in Tuttlingen. Die Vespertüte kostet für Erwachsene 16 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 9,50 Euro. Informationen und Bestellung bis 13. September beim Haus der Natur.

Wer weiß schon, dass Steinpilz, Pfifferling und Co. weit mehr können, als einem Pfannengericht zu seinem guten Geschmack zu verhelfen. Bei einer rund 1,5–stündigen Führung erfahren die Teilnehmenden, warum Bäume und Pilze nicht ohneeinander können. Und warum nicht jeder Pilz gleichermaßen beziehungsfähig ist. Treffpunkt ist an der Skihütte in Wehingen. Die Leitung übernimmt Forstwirtin Judith Engst. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung bis 14. September beim Haus der Natur.