Obwohl die Bewerbungsfrist erst beginnt, haben drei Kandidaten ihr Interesse am Bürgermeister-Posten in Beuron bekundet. Zwei Lokalmatadoren und ein Kommunalpolitiker schielen auf das Amt, das zu besetzen ist, nachdem Raphael Osmakowski-Miller Bürgermeister von Bad Saulgau geworden ist.

Hans-Peter Wolf ist bereits ins Rathaus eingezogen, als Stellvertreter führt er aktuell die Amtsgeschäfte. Über die Fasnet entschied er, dass er das Amt dauerhaft ausüben möchte. „Ich musste in letzter Zeit häufiger einspringen und habe gesehen: Zeitlich kann ich das leisten.“

Mich reizt, dass ich für meine Heimat etwas bewegen kann. Hans-Peter Wolf

Der Landwirt betreibt in Langenbrunn zusammen mit seinem Bruder einen Hof mit Futterbau, Mutterkuhzucht und Biogasanlage. Zeitlich könne er sich die Arbeit frei einteilen, weshalb der sich das Amt zutraue. Die Familie Wolf ist eine Größe im Donautal, ihr Wort hatte Gewicht, als Raphael Osmakowski-Miller zum Bürgermeister gewählt wurde.

„Mich reizt, dass ich für meine Heimat etwas bewegen kann“, sagt der 53-Jährige aus Langenbrunn, „ich will mitschwätzen“. Im Gemeinderat bringt er sich seit einem Vierteljahrhundert ein, in der vergangenen Dekade als Stellvertreter des Bürgermeisters.

Bürger wandten sich an Hans-Peter Wolf

Von Bürgern sei er immer wieder gefragt worden, ob er kandidieren wolle. „Über die Fasnet wollte ich diese Fragen nicht mehr verneinen. Es hat eine Weile gebraucht, aber mittlerweile bin ich von der Kandidatur absolut überzeugt.“ Er kenne die Zusammenhänge in Beuron und er habe den großen Vorteil, als Selbstständiger vor Ort zu sein. Hans-Peter Wolf ist verheiratet und hat vier Kinder.

Angefangen hat es mit einem Wochenendhaus

Der frühere Software-Unternehmer Harald Sondhof lebt seit 22 Jahren in Neidingen. Erst nur am Wochenende, seitdem er vor zweieinhalb Jahren die Tübinger Firma verkaufte, zog Sondhof ganz ins Donautal.

Ich bin zeitlich flexibel und finanziell unabhängig und habe Erfahrung in der Arbeit mit der öffentlichen Verwaltung. Harald Sondhof

„Ich bin vollkommen begeistert von dem Ort, weil ich sehr viele angenehme Leute kennenlernen durfte und wir mit dem Weihnachtsmarkt und dem Dorffest in Neidingen schon viel bewegen konnten.“

Fallhütte entwickelt sich zum Ausflugsziel

Hobbymäßig betreibt Harald Sondhof in Neidingen die Fallhütte, in der am Wochenende Wanderer und Ausflügler bewirtet werden. Er sei politisch sehr interessant, sagt der Kandidat und führt eine Nichtregierungsorganisation zur Verständigung mit Osteuropa an, die er mitgegründet habe.

Nicht das erste Mal bewirbt sich der 64-Jährige als Bürgermeister. Als der bisherige Amtsinhaber Raphael Osmakowski-Miller 2011 erstmals gewählt wurde, war Sondhof sein Gegenkandidat und kam auf 35 Prozent der Stimmen.

Warum er das Amt erneut anstrebt? „Ich bin zeitlich flexibel und finanziell unabhängig und habe Erfahrung in der Arbeit mit der öffentlichen Verwaltung.“ Wichtig sei, dass nun ein Einheimischer Bürgermeister werde. Harald Sondhof ist geschieden und hat eine erwachsene Tochter.

Dritter Kandidat hält sich noch bedeckt

Als dritter Kandidat will sich ein Kommunalpolitiker aus Sigmaringen für das Bürgermeisteramt bewerben. Der Sigmaringer Gemeinderat hat Berührungspunkte zum Donautal. Sobald er seine Bewerbung eingereicht hat, will sich der Mann äußern.

Die Fakten zur Wahl

Der künftige Bürgermeister wird am Sonntag, 28. April, gewählt. Eine mögliche Stichwahl soll am 12. Mai erfolgen. Die Bewerbungsfrist beginnt am 1. März und endet am 2. April. Der Bürgermeister wird Beuron weiter auf ehrenamtlicher Basis führen.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung bestimmt der Gemeinderat innerhalb eines gesetzlichen festgelegten Korridors, der für Gemeinden wie Beuron zwischen monatlich 1818 und 3401 Euro liegt.