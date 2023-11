Gedenkfeier für Pater Gregor Sorger in Beuron

Die Mönche von Beuron laden am Sonntag, 19. November, zur Gedenkfeier für „Pater Gregor Sorger und die Märtyrer von Tokwon“ in die Abteikirche ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Beuroner Pater Gregor Sorger ist 1906 in Spaichingen geboren und in Riedlingen aufgewachsen. Als Missionar wurde er 1937 in das Beuroner Kloster Tonogaoka (Japan) entsandt und wechselte 1942 zu den Missionsbenediktinern nach Tokwon (Nordkorea). Dieses Kloster wurde 1949 von den Kommunisten aufgehoben. Die Mönche, Nonnen und Weltpriester kamen in Haft und erlitten in der Folge das Martyrium. Gregor ist am 15. November 1950 in einem Erdloch erfroren. Die Gedenkfeier und das Gebet vieler Gläubige unterstützt den 2009 eingeleiteten Seligsprechungsprozess. Zur musikalischen Gestaltung kommt Eunsu Kim aus Freiburg. Sie hat in Seoul (Südkorea) Orgel studiert und ist Preisträgerin internationaler Wettbewerbe.