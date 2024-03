Frühlingserwachen im Haus der Natur

Das Haus der Natur freut sich, pünktlich zum Frühling das neue Jahresprogramm vorstellen zu können. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Thema „Natur - Denk mal!“. Das spielt einerseits auf die unter Schutz gestellten Naturdenkmale an, soll aber andererseits auch darauf hinweisen, die eigenen Verhaltensweisen in der Natur zu hinterfragen.

Rund um das Thema finden verschiedene Veranstaltungen statt. Bei Exkursionen werden unterschiedliche Naturdenkmale angesteuert, so dass die Teilnehmer die geschützten Landschaftsbestandteile, wie zum Beispiel das Hochmoor Wilde, kennenlernen können. Beim „Denk-Pfad Donau“ am 22. Juni nehmen die Teilnehmer den Slogan „Natur - Denk mal!“ wörtlich: Bei einem Spaziergang in der Natur wird das Gehirn mit abwechslungsreichen Übungen trainiert und es werden verschiedene Merktechniken kennengelernt. Am 3. November wird als Aktion in Langenhart ein mögliches Naturdenkmal der Zukunft gepflanzt - ein junger Birnbaum.

Auch zu anderen Themenbereichen hat das Jahresprogramm viel zu bieten. Bei rund 180 Veranstaltungen von naturschutzfachlichen Fortbildungen über geführte Wanderungen bis hin zu kreativen Filz-Workshops ist für jeden etwas Passendes dabei. In diesem Jahr finden zudem wieder verschiedene Großveranstaltungen statt. Neu ist eine Pflanzentauschbörse an der Klostermauer Beuron am 27. April, bei der Saat- und Pflanzgut alter Sorten getauscht werden kann. Am 1. Dezember findet nach wieder ein kleiner Mitmach-Adventsmarkt im Haus der Natur statt.

Jahresprogramm